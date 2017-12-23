Футбольное «класико» между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в Мадриде

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сексологи просят не делать из секса новогодний подарок
Эксперты назвали кандидатов на выбывание из правительства
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Суонси0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Стоук Сити1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон1
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед1
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа0
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ1
Торино2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло1
Интер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи3
Сампдория2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе2
Верона0
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Сельта
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон0
Челси0
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал0
Барселона3
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио4
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Рома
Все события
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
5 трендов здорового питания, которыми запомнился 2017 год
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
12Первая медаль сборной России по биатлону в новом сезоне
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
00:52 (мск), источник: ТАСС

Футбольное «класико» между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в Мадриде

ТАСС, 23 декабря. Мадридский «Реал» и «Барселона» сыграют в субботу на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании в очередном «класико» чемпионата Испании по футболу. «Реал» после 16 туров уже на 11 очков отстает от главного конкурента, хотя «Королевский клуб» продолжает собирать трофеи, на прошлой неделе став чемпионом мира среди клубов.

Источник: AP 2017

В начале нынешнего сезона «Реал» дважды победил «Барселону» в матчах за Суперкубок страны с общим унизительным счетом 5:1, и в середине августа казалось, что команда Зинедина Зидана вновь будет доминировать в испанском чемпионате. Однако «Барселона» сумела оправиться от стартовой неудачи и проводит прекрасный сезон, уверенно выйдя в плей-офф Лиги чемпионов и лишь трижды в 16 матчах сыграв вничью в национальном первенстве. Сумели отобрать очки у «Барселоны» лишь ближайшие конкуренты — мадридский «Атлетико» и «Валенсия», а также «Сельта», и если «Реал» не пополнит этот список, то сохранить чемпионский титул столичному клубу будет практически невозможно.

«Реал» победил лишь в девяти матчах чемпионата, четырежды сыграв вничью и потерпев поражения от скромных «Бетиса» и «Жироны». Игру команды лихорадило всю осень, при этом крайне слабо мадридцы действовали в нападении, где долгое время был травмирован валлиец Гарет Бэйл, а француз Карим Бензема в 11 матчах чемпионата забил лишь два мяча.

Читайте также
Военные в раздевалке, свиная голова на поле, дождь из бутылок

На старте чемпионата из-за дисквалификации пропустил четыре матча Криштиану Роналду, который забил всего лишь четыре мяча в первенстве Испании. Хотя в декабре Роналду вернулся на свой уровень, дважды поразив ворота «Севильи» («Реал» со счетом 5:0) и отличившись в обоих матчах клубного чемпионата мира — с «Аль-Джазирой» из ОАЭ (2:1) и бразильским «Гремио» (1:0).

Из-за выступления в Эмиратах «Реал» пропустил предыдущий тур чемпионата Испании, так что по потерянным очкам команда Зидана отстает от «Барселоны» на восемь баллов, занимая четвертое место. По забитым мячам (30) «Реал» уступает не только «Барселоне» (42), но и «Валенсии» (36) и «Реал Сосьедаду» (31). При этом никто из футболистов «Реала» не забил в чемпионате более четырех голов — столько мячей у Роналду, Иско и Марко Асенсио.

Месси и Суарес в форме

Тогда как лидеры «Барселоны» привычно результативны. Лионель Месси забил уже 14 голов и занимает первое место в споре бомбардиров, Луис Суарес отличился девять раз. В предыдущем туре Месси не забил пенальти в ворота «Депортиво» из Ла-Коруньи, что не помешало «Барселоне» разгромить аутсайдера со счетом 4:0. Дважды отличились Суарес и Паулиньо, которого считали трансферной неудачей «Барселоны», однако бразилец уверенно действует в центре поля и забил уже шесть голов в чемпионате.

После стартовых матчей за Суперкубок с «Реалом» «Барселона» не проигрывала, главный тренер команды Эрнесто Вальверде сделал выводы из поражений и удачно перестроил игру на схему «4−4−2». В последних матчах удачно заменил травмированного Самюэля Юмтити бельгийский защитник Томас Вермален, которого называли главным провалом селекционной службы «Барселоны».

Прекрасно играет и голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, который раз за разом выручает команду. В 21 матче чемпионата Испании и Лиги чемпионов, где ворота «Барселоны» защищал немец, она пропустила всего восемь мячей. Тогда как у «Реала» не лучшим образом действовали и Кейлор Навас, и его сменщик Кико Касилья. Не случайно «Реал» уже зимой намерен выкупить у «Атлетика» Кепу Аррисабалагу.

175-е класико в чемпионате Испании

Нынешнее «класико» станет 175-м в чемпионатах Испании, пока небольшое преимущество на стороне «Реала» — 72 победы при 69 поражениях (разность мячей — 284:277). При этом «Барселона» выиграла два предыдущих матча чемпионата в Мадриде, в том числе и встречу 23 апреля уходящего года — 3:2. Второе «класико» прошлого сезона вошло в историю — команды показали фантастический футбол при невероятной развязке, когда «Реал» сумел сравнять счет в меньшинстве, но Месси забил победный гол на второй добавленной ко второму тайму минуте.

Месси — рекордсмен по голам, забитым в «класико» с «Реалом» (24), из них 16 он провел в 22 матчах чемпионатов Испании. Роналду в чемпионате забил «Барселоне» всего восемь мячей, однако на его счету 17 голов в «класико», и он лишь на один гол уступает легенде «Реала» Альфредо ди Стефано, которого может в субботу догнать и даже опередить.

Читайте также
Богатые тоже плачут. Что может помешать «Реалу» победить в класико?

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что в предстоящем матче нет фаворитов, как и во всех подобных дерби, где турнирное положение команд значения не имеет. По словам Вальверде, главное — не ошибаться, потому что соперник такого уровня может наказать в любой момент.

Зидан считает, что в предстоящем матче ничего решаться не будет, потому что играть предстоит еще более 20 туров. Наставник «Реала» рассказал, что команда находится в прекрасном настроении после победы в чемпионате мира среди клубов, к тому же «класико» завершает прекрасный год «Королевского клуба», который выиграл в 2017 году четыре трофея.

Предстоящий матч пройдет непривычно рано — в 13:00 по местному времени (15:00 мск) — для удобства телеаудитории из Восточной Азии, прежде всего из Китая. Матч покажет и российский Первый канал, хотя отечественное телевидение не транслирует встречи чемпионата Испании. Одним из комментаторов станет новый главный тренер «Ростова» Валерия Карпин, который успешно выступал в Испании и возглавлял местный клуб «Мальорка».

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 На форме российских спортсменов на Олимпиаде заклеят флаг и герб
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
«Салават Юлаев» отыграл 3 шайбы и победил «Сибирь»
«Челси» на выезде не сумел обыграть «Эвертон»
Дайте Манчини еще 15 миллионов. Все о трансферах «Зенита»
Новости
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь