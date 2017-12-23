Футбольное «класико» между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в Мадриде

Источник: AP 2017

В начале нынешнего сезона «Реал» дважды победил «Барселону» в матчах за Суперкубок страны с общим унизительным счетом 5:1, и в середине августа казалось, что команда Зинедина Зидана вновь будет доминировать в испанском чемпионате. Однако «Барселона» сумела оправиться от стартовой неудачи и проводит прекрасный сезон, уверенно выйдя в плей-офф Лиги чемпионов и лишь трижды в 16 матчах сыграв вничью в национальном первенстве. Сумели отобрать очки у «Барселоны» лишь ближайшие конкуренты — мадридский «Атлетико» и «Валенсия», а также «Сельта», и если «Реал» не пополнит этот список, то сохранить чемпионский титул столичному клубу будет практически невозможно.

«Реал» победил лишь в девяти матчах чемпионата, четырежды сыграв вничью и потерпев поражения от скромных «Бетиса» и «Жироны». Игру команды лихорадило всю осень, при этом крайне слабо мадридцы действовали в нападении, где долгое время был травмирован валлиец Гарет Бэйл, а француз Карим Бензема в 11 матчах чемпионата забил лишь два мяча.

На старте чемпионата из-за дисквалификации пропустил четыре матча Криштиану Роналду, который забил всего лишь четыре мяча в первенстве Испании. Хотя в декабре Роналду вернулся на свой уровень, дважды поразив ворота «Севильи» («Реал» со счетом 5:0) и отличившись в обоих матчах клубного чемпионата мира — с «Аль-Джазирой» из ОАЭ (2:1) и бразильским «Гремио» (1:0).

Из-за выступления в Эмиратах «Реал» пропустил предыдущий тур чемпионата Испании, так что по потерянным очкам команда Зидана отстает от «Барселоны» на восемь баллов, занимая четвертое место. По забитым мячам (30) «Реал» уступает не только «Барселоне» (42), но и «Валенсии» (36) и «Реал Сосьедаду» (31). При этом никто из футболистов «Реала» не забил в чемпионате более четырех голов — столько мячей у Роналду, Иско и Марко Асенсио.

Месси и Суарес в форме

Тогда как лидеры «Барселоны» привычно результативны. Лионель Месси забил уже 14 голов и занимает первое место в споре бомбардиров, Луис Суарес отличился девять раз. В предыдущем туре Месси не забил пенальти в ворота «Депортиво» из Ла-Коруньи, что не помешало «Барселоне» разгромить аутсайдера со счетом 4:0. Дважды отличились Суарес и Паулиньо, которого считали трансферной неудачей «Барселоны», однако бразилец уверенно действует в центре поля и забил уже шесть голов в чемпионате.

После стартовых матчей за Суперкубок с «Реалом» «Барселона» не проигрывала, главный тренер команды Эрнесто Вальверде сделал выводы из поражений и удачно перестроил игру на схему «4−4−2». В последних матчах удачно заменил травмированного Самюэля Юмтити бельгийский защитник Томас Вермален, которого называли главным провалом селекционной службы «Барселоны».

Прекрасно играет и голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, который раз за разом выручает команду. В 21 матче чемпионата Испании и Лиги чемпионов, где ворота «Барселоны» защищал немец, она пропустила всего восемь мячей. Тогда как у «Реала» не лучшим образом действовали и Кейлор Навас, и его сменщик Кико Касилья. Не случайно «Реал» уже зимой намерен выкупить у «Атлетика» Кепу Аррисабалагу.

175-е класико в чемпионате Испании

Нынешнее «класико» станет 175-м в чемпионатах Испании, пока небольшое преимущество на стороне «Реала» — 72 победы при 69 поражениях (разность мячей — 284:277). При этом «Барселона» выиграла два предыдущих матча чемпионата в Мадриде, в том числе и встречу 23 апреля уходящего года — 3:2. Второе «класико» прошлого сезона вошло в историю — команды показали фантастический футбол при невероятной развязке, когда «Реал» сумел сравнять счет в меньшинстве, но Месси забил победный гол на второй добавленной ко второму тайму минуте.

Месси — рекордсмен по голам, забитым в «класико» с «Реалом» (24), из них 16 он провел в 22 матчах чемпионатов Испании. Роналду в чемпионате забил «Барселоне» всего восемь мячей, однако на его счету 17 голов в «класико», и он лишь на один гол уступает легенде «Реала» Альфредо ди Стефано, которого может в субботу догнать и даже опередить.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что в предстоящем матче нет фаворитов, как и во всех подобных дерби, где турнирное положение команд значения не имеет. По словам Вальверде, главное — не ошибаться, потому что соперник такого уровня может наказать в любой момент.

Зидан считает, что в предстоящем матче ничего решаться не будет, потому что играть предстоит еще более 20 туров. Наставник «Реала» рассказал, что команда находится в прекрасном настроении после победы в чемпионате мира среди клубов, к тому же «класико» завершает прекрасный год «Королевского клуба», который выиграл в 2017 году четыре трофея.