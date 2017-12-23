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00:19 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Суд лишил Вильяра должности президента Королевской испанской федерации футбола

ТАСС, 23 декабря. Спортивный арбитражный суд Испании лишил должности президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Анхеля Марию Вильяра. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее Вильяр был отстранен от работы на посту президента RFEF Высшим спортивным советом Испании (CSD) из- за обвинений в коррупции. Также Вильяр покинул посты вице- президента Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Испанская газета El Pais сообщала, что CSD хочет организовать перевыборы президента RFEF, а ФИФА считает данное решение вмешательством властей в работу федерации. Согласно правилам ФИФА, вмешательство третьих лиц в работу национальных федераций запрещено. Несмотря на это, председатель правительства Испании Мариано Рахой выразил уверенность, что сборная Испании поедет на чемпионат и выиграет его.

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