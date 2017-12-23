СМИ: Суд лишил Вильяра должности президента Королевской испанской федерации футбола

Ранее Вильяр был отстранен от работы на посту президента RFEF Высшим спортивным советом Испании (CSD) из- за обвинений в коррупции. Также Вильяр покинул посты вице- президента Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Испанская газета El Pais сообщала, что CSD хочет организовать перевыборы президента RFEF, а ФИФА считает данное решение вмешательством властей в работу федерации. Согласно правилам ФИФА, вмешательство третьих лиц в работу национальных федераций запрещено. Несмотря на это, председатель правительства Испании Мариано Рахой выразил уверенность, что сборная Испании поедет на чемпионат и выиграет его.