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22 декабря, источник: Sports.kz

Стоилову предлагают новый клуб с зарплатой 1,5 миллиона долларов

Болгарский сайт Blitz.bg поделился инсайдерской информацией о будущем главного тренера «Астаны» Станимира Стоилова, сообщает Sports.kz.

По информации издания, у болгарского наставника есть еще одно заманчивое предложение от какого-то клуба или сборной, которые не называются.

«Помимо “Астаны” и национальной сборной Казахстана, у Станимира Стоилова есть и третий вариант продолжения карьеры. Если соглашение будет оформлено, тренер будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год. Завтра днем станет ясно, как будет развиваться его карьера», — пишет сайт.

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