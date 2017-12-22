Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Стоилову предлагают новый клуб с зарплатой 1,5 миллиона долларов
Болгарский сайт Blitz.bg поделился инсайдерской информацией о будущем главного тренера «Астаны» Станимира Стоилова, сообщает Sports.kz.
Болгарский сайт Blitz.bg поделился инсайдерской информацией о будущем главного тренера «Астаны» Станимира Стоилова, сообщает Sports.kz.
По информации издания, у болгарского наставника есть еще одно заманчивое предложение от
«Помимо “Астаны” и национальной сборной Казахстана, у Станимира Стоилова есть и третий вариант продолжения карьеры. Если соглашение будет оформлено, тренер будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год. Завтра днем станет ясно, как будет развиваться его карьера», — пишет сайт.