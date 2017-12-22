Стоилову предлагают новый клуб с зарплатой 1,5 миллиона долларов

По информации издания, у болгарского наставника есть еще одно заманчивое предложение от какого-то клуба или сборной, которые не называются.



«Помимо “Астаны” и национальной сборной Казахстана, у Станимира Стоилова есть и третий вариант продолжения карьеры. Если соглашение будет оформлено, тренер будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год. Завтра днем станет ясно, как будет развиваться его карьера», — пишет сайт.