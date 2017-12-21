Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Челси» сыграет с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги
МОСКВА, 21 дек —
МОСКВА, 21 дек —
Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в среду. Вторую полуфинальную пару составят «Манчестер Сити» и клуб из Чемпионшипа — «Бристоль Сити», который выбил из турнира «Манчестер Юнайтед».
«Челси» и «Манчестер Сити» начнут полуфинальные противостояния на своем поле. Первые матчи пройдут на неделе, которая начнется 8 января, ответные — на неделе, начинающейся 22 января.