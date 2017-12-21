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08:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» сыграет с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. Лондонские клубы «Челси» и «Арсенал» стали соперниками по полуфиналу Кубка английской футбольной лиги, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: AFP 2017

Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в среду. Вторую полуфинальную пару составят «Манчестер Сити» и клуб из Чемпионшипа — «Бристоль Сити», который выбил из турнира «Манчестер Юнайтед».

«Челси» и «Манчестер Сити» начнут полуфинальные противостояния на своем поле. Первые матчи пройдут на неделе, которая начнется 8 января, ответные — на неделе, начинающейся 22 января.

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