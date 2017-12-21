«Челси» сыграет с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги

По её итогам «Челси» встретится с «Арсеналом», а «Манчестер Сити» сыграет с выбившим соседей из «Юнайтед» клубом «Бристоль Сити».



Первые матчи соперников состоятся на неделе, которая стартует 8 января. Ответные игры — на неделе, которая возьмёт начало 22 января. Точное расписание встреч станет известно позже.