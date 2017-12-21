Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Соперник «Зенита» в ЛЕ «Селтик» одержал победу в чемпионате Шотландии
«Селтик», соперник
«Селтик», соперник
В первом тайме Стюарт Армстронг вывел «Селтик» вперёд, а в середине второй половины игры Киран Тирни закрепил победу команды Брендана Роджерса.
«Селтик» с 44 очками возглавляет турнирную таблицу, на 5 баллов опережая ближайшего преследователя — «Абердин».
Первый матч между «Селтиком» и «Зенитом» состоится в Глазго 15 февраля, а ответный — в