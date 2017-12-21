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01:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Селтик» одержал победу в чемпионате Шотландии

«Селтик», соперник санкт-петербургского «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы, обыграл «Партик Тисл» в матче чемпионата Шотландии. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме Стюарт Армстронг вывел «Селтик» вперёд, а в середине второй половины игры Киран Тирни закрепил победу команды Брендана Роджерса.

«Селтик» с 44 очками возглавляет турнирную таблицу, на 5 баллов опережая ближайшего преследователя — «Абердин».

Первый матч между «Селтиком» и «Зенитом» состоится в Глазго 15 февраля, а ответный — в Санкт-Петербурге 22 февраля.

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