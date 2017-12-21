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01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги благодаря голу Мораты на 91-й минуте

Лондонский «Челси» выиграл у «Борнмута» в матче четвертьфинала Кубка английской лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Источник: AFP 2017

На 13-й минуте Роберт Кенеди пяткой выполнил передачу к штрафной площади на ход Сеску Фабрегасу, тот вошёл в левый угол штрафной и затем выполнил передачу на одинокого Виллиана, которому оставалось попасть в открытый угол ворот.

На 90-й минуте Джордон Айб получил мяч у линии штрафной площади, выдержал паузу и выполнил передачу на Дэна Гослинга, который с линии пробил в угол ворот. Минуту спустя Эден Азар ворвался в штрафную площадь и отдал передачу на Альваро Морату, который уверенно переиграл голкипера.

«Челси» вышел в полуфинал Кубка английской лиги. «Борнмут» завершил выступление в турнире.

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