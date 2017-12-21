«Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги благодаря голу Мораты на 91-й минуте

На 13-й минуте Роберт Кенеди пяткой выполнил передачу к штрафной площади на ход Сеску Фабрегасу, тот вошёл в левый угол штрафной и затем выполнил передачу на одинокого Виллиана, которому оставалось попасть в открытый угол ворот.

На 90-й минуте Джордон Айб получил мяч у линии штрафной площади, выдержал паузу и выполнил передачу на Дэна Гослинга, который с линии пробил в угол ворот. Минуту спустя Эден Азар ворвался в штрафную площадь и отдал передачу на Альваро Морату, который уверенно переиграл голкипера.