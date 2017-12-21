«ПСЖ» обыграл «Кан», «Монако» вырвал победу над «Ренном»

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В первом тайме голом за парижан отличился Эдинсон Кавани, а во второй половине игры забивали Килиан Мбаппе и Юри Берчиче. В составе гостей мяч на счету Ивана Сантини.

«Монако» дома переиграл «Ренн» (2:1). На гол Радамеля Фалькао гости ответили мячом Вахби Хазри с пенальти, однако в концовке Бальде Кейта принёс монегаскам три очка.