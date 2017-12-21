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01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» обыграл «Кан», «Монако» вырвал победу над «Ренном»

«ПСЖ» на своём поле обыграл «Кан» (3:1) в матче 19-го тура французской Лиги 1.

Источник: Reuters

В первом тайме голом за парижан отличился Эдинсон Кавани, а во второй половине игры забивали Килиан Мбаппе и Юри Берчиче. В составе гостей мяч на счету Ивана Сантини.

«Монако» дома переиграл «Ренн» (2:1). На гол Радамеля Фалькао гости ответили мячом Вахби Хазри с пенальти, однако в концовке Бальде Кейта принёс монегаскам три очка.

В других матчах тура «Лион» на выезде одолел «Тулузу» (2:1), «Марсель» разобрался с «Труа» (3:1), а «Амьен» проиграл «Нанту» (0:1).

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