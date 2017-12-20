Летом УЕФА вынесет решение касаемо расходов «ПСЖ» на Неймара и Мбаппе

Источник: Reuters

По информации Sky Sports, вердикт будет вынесен перед стартом нового сезона. Отмечается, что нарушение может грозить клубу исключением из еврокубков.

Напомним, летом этого года «ПСЖ» приобрел нападающего «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро и взял в аренду форварда «Монако» Кильяна Мбаппе, которого клуб должен выкупить летом 2018 года за 180 миллионов.