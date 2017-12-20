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«Сент-Этьен» поменял главного тренера, чтобы не платить штраф
«Сент-Этьен» на своем официальном сайте объявил о перестановках в тренерском штабе команды.
«Сент-Этьен» на своем официальном сайте объявил о перестановках в тренерском штабе команды.
На пост главного тренера назначен 64-летний
Отметим, что Сабле, который ранее был и.о. главного тренера, остался в тренерском штабе. «Сент-Этьен» пошел на эти перестановки, чтобы не платить штраф — за каждый матч с Сабле в роли главного тренера клубу бы пришлось платить 25 тысяч евро, так как он еще не получил необходимую лицензию.
«Сент-Этьену» придется платить по 25 тысяч евро за каждый матч и.о. главного тренера.