«Сент-Этьен» поменял главного тренера, чтобы не платить штраф

На пост главного тренера назначен 64-летний Жан-Луи Гассе, который работал помощником 37-летнего Жюльена Сабле. Гассе будет руководить команду уже в сегодняшнем матче 19-го тура чемпионата Франции против «Генгама».

Отметим, что Сабле, который ранее был и.о. главного тренера, остался в тренерском штабе. «Сент-Этьен» пошел на эти перестановки, чтобы не платить штраф — за каждый матч с Сабле в роли главного тренера клубу бы пришлось платить 25 тысяч евро, так как он еще не получил необходимую лицензию.