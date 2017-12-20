Россияне играют и за «Барселону»! Мы не шутим

Источник: Советский спорт

Больше всего россиян выступает в Германии — 104 человека. Во-первых, в этой стране проживает много наших соотечественников и немцев, вернувшихся на историческую родину после распада СССР. Во-вторых, здесь очень много региональных лиг.

Единственный представитель России в первой бундеслиге — Константин Рауш. Крайне редки случаи появления отечественных футболистов в ведущих футбольных странах. В Англии их вообще сейчас нет. А с Францией нас связывает только числящийся в молодежной системе «Монако» Вадим Бакатин, сын известного российского олигарха.

Зато русские имена и фамилии можно встретить в чемпионатах Монголии, Албании, США, Японии, Вьетнама, Мальты, и Южной Африки. Последний из могикан после всем известных событий остался и на Украине.

ЧЕМПИОНАТЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ С НАИБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ РОССИЯН

Германия (104), Финляндия (15), Португалия (9), Австрия (9), Чехия (7)

Перед вами десять российских легионеров, которые заслуживают наиболее пристального внимания.

Андрей АРШАВИН, 36 лет

Кайрат (Казахстан)

Экс-капитан сборной России продлил контракт с клубом еще на год. В чемпионате Казахстана он считается главной звездой. Теоретически мог бы и в национальную команду вернуться, если бы его рассматривали кандидатом.

Денис ЧЕРЫШЕВ, 26 лет

Вильярреал (Испания)

Один из самых невезучих наших футболистов. Еще недавно он претендовал на основу мадридского «Реала» Жозе Моуриньо, а сегодня вынужден бороться за место в составе «Вильярреала». Если залечит все травмы, вполне может поехать на чемпионат мира.

Константин РАУШ, 27 лет

Кельн (Германия)

До недавнего времени даже в Москве ни разу не был. Однако после получения российского паспорта считается основным игроком сборной, вытеснив из состава Юрия Жиркова с Дмитрием Комбаровым.

Роман НОЙШТЕДТЕР, 29 лет

Фенербахче (Турция)

В прошлом сезоне еще один россиянин немецкого происхождения перебрался в Турцию, где получал не так много времени. Но в этом сезоне он — ключевой игрок основы и вполне может оказаться в РФПЛ.

Вячеслав КАРАВАЕВ, 22 года

Спарта (Чехия)

Перейдя из ЦСКА в «Спарту», наш защитник стал одной из главных звезд чемпионата Чехии. Однако после смены тренера потерял место в составе.

Антон МИТРЮШКИН, 21 год

Сьон (Швейцария)

Наш самый перспективный молодой голкипер, победитель юношеского чемпионата Европы. В «Сьоне» он — лучший футболист прошлого сезона и крепкий первый номер. Вот только до апреля вряд ли выйдет на поле — травма.

Виталий ДЬЯКОВ, 28 лет

Сивасспор (Турция)

Когда защитник «Динамо» переходил в «Сивасспор», на нем в России поставили крест. Однако он закрепился в основном составе и регулярно выходит на поле.

Максимилиан ПРОНИЧЕВ, 20 лет

Герта (Германия)

Родившийся в Берлине игрок в статусе лучшего бомбардира юношеской команды «Шальке» переезжал в «Зенит». Там у парня не пошло, и он вернулся в Берлин. В этом сезоне за «молодежку» «Герты» сыграл 9 матчей и забил 5 голов.

Виталий ЛЫСЦОВ, 22 года

Бенфика (Португалия)

Еще один наш перспективный защитник. Пока он выступает лишь за «молодежку», но в будущем может пробиться и в главную команду «Бенфики».

Роман ТУГАРИНОВ, 18 лет

Барселона-Б (Испания)