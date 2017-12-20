Россияне играют и за «Барселону»! Мы не шутим
Российские легионеры в настоящий момент представлены в различных лигах 46 стран.
Российские легионеры в настоящий момент представлены в различных лигах 46 стран.
Больше всего россиян выступает в Германии — 104 человека.
Единственный представитель России в первой бундеслиге — Константин Рауш. Крайне редки случаи появления отечественных футболистов в ведущих футбольных странах. В Англии их вообще сейчас нет. А с Францией нас связывает только числящийся в молодежной системе «Монако» Вадим Бакатин, сын известного российского олигарха.
Зато русские имена и фамилии можно встретить в чемпионатах Монголии, Албании, США, Японии, Вьетнама, Мальты, и Южной Африки. Последний из могикан после всем известных событий остался и на Украине.
ЧЕМПИОНАТЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ С НАИБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ РОССИЯН
Германия (104), Финляндия (15), Португалия (9), Австрия (9), Чехия (7)
Перед вами десять российских легионеров, которые заслуживают наиболее пристального внимания.
Андрей АРШАВИН, 36 лет
Кайрат (Казахстан)
Денис ЧЕРЫШЕВ, 26 лет
Вильярреал (Испания)
Один из самых невезучих наших футболистов. Еще недавно он претендовал на основу мадридского «Реала» Жозе Моуриньо, а сегодня вынужден бороться за место в составе «Вильярреала». Если залечит все травмы, вполне может поехать на чемпионат мира.
Константин РАУШ, 27 лет
Кельн (Германия)
До недавнего времени даже в Москве ни разу не был. Однако после получения российского паспорта считается основным игроком сборной, вытеснив из состава Юрия Жиркова с Дмитрием Комбаровым.
Роман НОЙШТЕДТЕР, 29 лет
Фенербахче (Турция)
В прошлом сезоне еще один россиянин немецкого происхождения перебрался в Турцию, где получал не так много времени. Но в этом сезоне он — ключевой игрок основы и вполне может оказаться в РФПЛ.
Вячеслав КАРАВАЕВ, 22 года
Спарта (Чехия)
Перейдя из ЦСКА в «Спарту», наш защитник стал одной из главных звезд чемпионата Чехии. Однако после смены тренера потерял место в составе.
Антон МИТРЮШКИН, 21 год
Сьон (Швейцария)
Наш самый перспективный молодой голкипер, победитель юношеского чемпионата Европы. В «Сьоне» он — лучший футболист прошлого сезона и крепкий первый номер. Вот только до апреля вряд ли выйдет на поле — травма.
Виталий ДЬЯКОВ, 28 лет
Сивасспор (Турция)
Когда защитник «Динамо» переходил в «Сивасспор», на нем в России поставили крест. Однако он закрепился в основном составе и регулярно выходит на поле.
Максимилиан ПРОНИЧЕВ, 20 лет
Герта (Германия)
Родившийся в Берлине игрок в статусе лучшего бомбардира юношеской команды «Шальке» переезжал в «Зенит». Там у парня не пошло, и он вернулся в Берлин. В этом сезоне за «молодежку» «Герты» сыграл 9 матчей и забил 5 голов.
Виталий ЛЫСЦОВ, 22 года
Бенфика (Португалия)
Еще один наш перспективный защитник. Пока он выступает лишь за «молодежку», но в будущем может пробиться и в главную команду «Бенфики».
Роман ТУГАРИНОВ, 18 лет
В три года Рома Тугаринов с родителями уехал из