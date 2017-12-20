Разговоры о вечном. Как Юпп Хайнкес снова сделал «Баварию» лучше
Этот румяный дедушка разбирается на опыте.
Этот румяный дедушка разбирается на опыте.
Юпп Хайнкес решил наслаждаться старостью.
Здесь, после великого требла 2013 года, Хайнкес обрёл спокойствие, но не успокоился. Ежедневно он отправлялся со своей овчаркой Кандо на прогулки, обустроил себе небольшую
Помимо приятных и неспешных занятий пенсионера Хайнкесу приходилось вспоминать о рутине старости — жена Юппа Ирис недавно перенесла операцию на колене и стала малоподвижной без костылей, регулярно на ферму тренера приезжал
У телевизора Юпп был и в вечер, когда «Бавария» играла во Франции с «ПСЖ». После этого матча стало понятно, что Карло Анчелотти не проживет больше в клубе и недели — разлад с игроками стал очевиден.
Около восьми утра на ферме Хайнкесов раздался звонок. В это утро поход с собакой на прогулку был отложен.
«Он не сказал “Мы должны поговорить”. Он сказал: “Я хочу с тобой поговорить”. Поймите разницу», — подчёркивает Хайнкес. Звонившим оказался Ули Хёнесс — баварский император и человек, который по факту за спиной у Хайнкеса нашёл ему замену в лице Хосепа Гвардиолы по ходу легендарного сезона-2012/13. Юпп не помнил обиды или злости — он человек другого поколения. Сохраняя свои твёрдые и временами жёсткие принципы на протяжении жизни, он ощущал нечто другое по отношению к клубу — чувство долга. «Я, в конце концов, был обязан “Баварии” своей международной карьерой. Если бы не Мюнхен, меня бы никогда не пригласили в Бильбао, а затем в “Реал”. В нашей профессии нельзя иметь короткую память», — говорит Хайнкес.
Но на тот ранний звонок Хёнесса он ответил моментально: «Нет, это невозможно!». «Моя жена была недавно прооперирована, я понимаю, что Кандо не вечен. Двенадцать лет — для немецкой овчарки это уже достойный возраст. Если у вас нет животных, вы не можете этого понять», — так рассуждал Юпп. Хёнесс приехал на ферму вместе с
И Юпп сломался: «В октябре просто невозможно найти
Задача в Мюнхене была сложной и простой одновременно. Сложной — потому что психологически «Бавария» была сильно истощена последними месяцами при Анчелотти. Простой — потому что применить надо было то, что Хайнкес умеет, возможно лучше всех тренеров в мире. Юпп комбинирует дисциплину («Я никогда её не требую — зачем, если игроки и так знают, что она при мне необходима») и сердечный подход к каждому футболисту, внимание к мелочам. Например, Хайнкес в целом не любит выносить на публику содержание своих бесед с игроками, но есть футболисты, с которыми это делать необходимо.
Нельзя при этом говорить, что «Бавария» моментально вышла на космический уровень игры, это будет неправдой. В кубковом матче с Лейпцигом, который для Хайнкеса запомнится тем, что в первом тайме у него пошла кровь из носа, и до перерыва тренеру приходилось быть в окровавленной рубашке, его команду переигрывали до удаления Наби Кейта. Шестёрка игроков «РБ Лейпциг» легко замыкала со всех сторон любую попытку соперника продвинуть мяч через опорных — только игра в большинстве помогла тогда «Баварии». В матче с гладбахской «Боруссией» соперник воспользовался проблемами Мюнхена со взломом двуступенчатой обороны. «Мы проиграли игру в первом тайме. Мы выкладывались недостаточно и не попадали в ритм, давая сопернику играть в свой футбол», — качал Хайнкес головой после игры.
Но от тренера, которого зовут работать до лета, и неправильно требовать выдающегося футбола. Главное, зачем Юпп был нужен этой «Баварии» — дать игрокам сбросить напряжение. Йосуа Киммих был крайне недоволен тем, что при Анчелотти команда тренируется слишком мало, Кингсли Коман и Корентен Толиссо не развивались, снова стали показывать признаки старения Арьен Роббен и Франк Рибери. При Хайнкесе каждый из них стал чувствовать себя спокойнее. «Игроки нуждаются в лидерстве! Думаю, это одна из моих сильных сторон», — говорит Юпп. Так и есть: в больших командах футболистов уже не надо учить играть в футбол, но нужно постоянно исправлять их, показывать, что ты следишь за ними и знаешь, как нужно делать правильно.
После гола в Дортмунде Арьен Роббен обнимается с Робертом Левандовски. Ничего вроде бы особенного, если не знать, какие у этой пары жутких эгоцентриков натянутые отношения — такие празднования при Анчелотти были просто исключены. Теперь в «Баварии» каждый чувствует себя нужным — только с этим чувством Свен Ульрайх, оказавшийся напротив фанатской трибуны, которую благодарил большую часть карьеры, может взять пенальти на 95-й минуте матча в Штутгарте при счёте 1:0.
Безудержный перфекционист Юпп Хайнкес знает, когда всё закончится — оставаться в Мюнхене летом он точно не собирается. 30 июня он окончательно вернётся на свою ферму. «Я найду чем заняться. После осенней прогулки Кандо приходится вычёсывать по полчаса», — ворчит Хайнкес.
И добавляет: «Если у вас нет животных, вы не можете этого понять».