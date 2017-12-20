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«Торино» выбил «Рому» из Кубка Италии
«Рома» проиграла «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
«Рома» проиграла «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В концовке первого тайма Лоренцо Де Сильвестри открыл счёт. На 72-й минуте Симоне Эдера удвоил преимущество гостей.
Пять минут спустя Эдин Джеко мог сократить разницу в счёте, но не сумел реализовать пенальти. В концовке основного времени Патрик Шик отыграл один мяч.
«Торино» благодаря этой победе вышел в ¼ финала Кубка Италии. «Рома» покинула турнир.