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22:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торино» выбил «Рому» из Кубка Италии

«Рома» проиграла «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В концовке первого тайма Лоренцо Де Сильвестри открыл счёт. На 72-й минуте Симоне Эдера удвоил преимущество гостей.

Пять минут спустя Эдин Джеко мог сократить разницу в счёте, но не сумел реализовать пенальти. В концовке основного времени Патрик Шик отыграл один мяч.

«Торино» благодаря этой победе вышел в ¼ финала Кубка Италии. «Рома» покинула турнир.

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