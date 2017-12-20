«Торино» выбил «Рому» из Кубка Италии

Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Пять минут спустя Эдин Джеко мог сократить разницу в счёте, но не сумел реализовать пенальти. В концовке основного времени Патрик Шик отыграл один мяч.