Донецкому «Шахтеру» и киевскому «Динамо» посоветовали обратить внимание на Бауыржана Исламхана

Внимание привлекли четыре игрока прошедшего чемпионата Казахстана. Среди них — три африканских легионера и Бауыржан Исламхан.

«Зимняя пауза в УПЛ длинная, но нужны футболисты, которые могли бы быстрее приспособиться к нашим условиям. То есть: языковая среда, чтобы климат не сильно бы отличалось от тех клубов, где они сейчас.

Возьмем для примера чемпионат Казахстана. Топ-4 лучших бомбардиров: Жерар Гоу — 24 гола, Жуниор Кабананга — 19, Патрик Твумаси — 13, Бауржан Исламхан — 11.

28-летний ивуариец Жерар Гоу — мощный форвард с опытом игры в Швейцарии, Турции и России. Сейчас имеет статус свободного агента, но с предложениями из российского чемпионата. Явно хочет сменить чемпионат, после трех лет проведенных в Казахстане.

У 28-летнего Жуниора Кабананги также выдающиеся физические данные, является партнером Мбокани в сборной ДР Конго. Большую часть своей карьеры нападающий провел в чемпионате Бельгии. К неплохой результативности добавляется тот факт, что Жуниор также часто ассистирует партнерам, в текущем сезоне у него 10 голевых передач.

Бауржан Исламхан. 24-летний казахстанец, больше играет под нападающим, но может сыграть и на флангах нападения. Игрок национальной сборной. Кроме того, такой потенциальный трансфер, может привлечь внимание болельщиков из Казахстана, также будет одним из шагом для популяризации украинского клуба. В завершившемся сезоне 11 голов и 12 ассистов на счету футболиста.

23-летний Патрик Твумаси является игроком сборной Ганы, кроме того является наиболее результативным ганским футболистом в Европе. Не является гренадером, но при этом забивает и отдает. 23 баллов по системе гол+пас (14+9).

Основная позиция — правый атакующий полузащитник. В Европу попал в 19-летнем возрасте, играл в чемпионате Латвии, транзитом через Россию попал в «Астану». За пять лет увеличил свою трансферную стоимость в десять раз. Сообщается, что некоторый интерес к нему проявляет «Штутгарт», «Селтик» и несколько российских клубов.

Плюс. Все они давно играют в Казахстане, им не нужно будет время для того, чтобы привыкнуть к украинской зиме, потому что казахстанская зима даст фору нашей. Кроме того, все специалисты и футболисты отмечают, что качество инфраструктуры и полей в Украине лучше, что поспособствует для раскрытия их лучших качеств.

Минус. Они являются игроками топ-клубов казахского чемпионата, поэтому их подписание «Ворсклой», «Карпатами» и даже «Зарей» — нереально. Эти игроки для «Динамо» и «Шахтера», — пишет Football.ua.