Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Женщина родила зачатую 25 лет назад дочку
Названы экологически безопасные районы Москвы
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад0
Севилья0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Генгам0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бордо0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Анже1
Дижон1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Амьен0
Нант0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лилль0
Ницца1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Марсель1
Труа1
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ1
Кан0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монако1
Ренн0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Метц0
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тулуза0
Лион1
Футбол. Зарубежный
21:30
Хетафе2
Лас-Пальмас0
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
Президент UFC подтвердил переговоры с Флойдом Мэйуэзером
Форма российских олимпийцев направлена на утверждение в МОК
Названы самые хайповые вещи года
Валерия разрисовала лысину Иосифа Пригожина под елочный шар
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Татуировка американца привела врачей в замешательство
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
13Самые богатые спортсмены мира в истории
22:15 (мск), источник: Vesti.kz

Донецкому «Шахтеру» и киевскому «Динамо» посоветовали обратить внимание на Бауыржана Исламхана

Издание Football.ua попыталось помочь украинским клубом с поиском новичков в зимнее трансферное окно.

Внимание привлекли четыре игрока прошедшего чемпионата Казахстана. Среди них — три африканских легионера и Бауыржан Исламхан.

«Зимняя пауза в УПЛ длинная, но нужны футболисты, которые могли бы быстрее приспособиться к нашим условиям. То есть: языковая среда, чтобы климат не сильно бы отличалось от тех клубов, где они сейчас.

Возьмем для примера чемпионат Казахстана. Топ-4 лучших бомбардиров: Жерар Гоу — 24 гола, Жуниор Кабананга — 19, Патрик Твумаси — 13, Бауржан Исламхан — 11.

28-летний ивуариец Жерар Гоу — мощный форвард с опытом игры в Швейцарии, Турции и России. Сейчас имеет статус свободного агента, но с предложениями из российского чемпионата. Явно хочет сменить чемпионат, после трех лет проведенных в Казахстане.

У 28-летнего Жуниора Кабананги также выдающиеся физические данные, является партнером Мбокани в сборной ДР Конго. Большую часть своей карьеры нападающий провел в чемпионате Бельгии. К неплохой результативности добавляется тот факт, что Жуниор также часто ассистирует партнерам, в текущем сезоне у него 10 голевых передач.

Бауржан Исламхан. 24-летний казахстанец, больше играет под нападающим, но может сыграть и на флангах нападения. Игрок национальной сборной. Кроме того, такой потенциальный трансфер, может привлечь внимание болельщиков из Казахстана, также будет одним из шагом для популяризации украинского клуба. В завершившемся сезоне 11 голов и 12 ассистов на счету футболиста.

23-летний Патрик Твумаси является игроком сборной Ганы, кроме того является наиболее результативным ганским футболистом в Европе. Не является гренадером, но при этом забивает и отдает. 23 баллов по системе гол+пас (14+9).

Основная позиция — правый атакующий полузащитник. В Европу попал в 19-летнем возрасте, играл в чемпионате Латвии, транзитом через Россию попал в «Астану». За пять лет увеличил свою трансферную стоимость в десять раз. Сообщается, что некоторый интерес к нему проявляет «Штутгарт», «Селтик» и несколько российских клубов.

Плюс. Все они давно играют в Казахстане, им не нужно будет время для того, чтобы привыкнуть к украинской зиме, потому что казахстанская зима даст фору нашей. Кроме того, все специалисты и футболисты отмечают, что качество инфраструктуры и полей в Украине лучше, что поспособствует для раскрытия их лучших качеств.

Минус. Они являются игроками топ-клубов казахского чемпионата, поэтому их подписание «Ворсклой», «Карпатами» и даже «Зарей» — нереально. Эти игроки для «Динамо» и «Шахтера», — пишет Football.ua.

Добавим, что у Исламхана, Кабананги и Твумаси действующие контракты с их клубами. Ранее сообщалось об интересе к форварду сборной Ганы со стороны «Спартака», «Селтика», «Штутгарта» и турецких клубов, а к нападающему сборной ДР Конго присматривались команды английского чемпиошипа.

"Барыс" пропустил шайбу от игрока сборной Казахстана Дастина Бойда и проиграл "Динамо"
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан
Комиссия МОК рассмотрела новые дела российских спортсменов
Президент UFC подтвердил переговоры с Флойдом Мэйуэзером
Форма российских олимпийцев направлена на утверждение в МОК
Хабиб Нурмагомедов: Чтобы уложиться в вес — отрежу себе ногу
Родченкову пришлось сменить квартиру из соображений безопасности
«Химки» одержали восьмую победу в Евролиге
Новости
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь