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20:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Аталанта» вышла в четвертьфинал Кубка Италии по футболу

Футболисты «Аталанты» на своем поле обыграли «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии и пробились в четвертьфинал.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в среду в Бергамо, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Андреас Корнелиус (16-я минута) и Рафаэл Толой (33), который на 74-й минуте отправил мяч в свои ворота.

«Аталанта» доигрывала матч в меньшинстве: на 89-й минуте красную карточку получил словенский полузащитник Ясмин Куртич.

В четвертьфинале Кубка Италии «Аталанта» сыграет с «Наполи», который оказался сильнее «Удинезе».

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