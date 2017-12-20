Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Аталанта» вышла в четвертьфинал Кубка Италии по футболу
Футболисты «Аталанты» на своем поле обыграли «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии и пробились в четвертьфинал.
Футболисты «Аталанты» на своем поле обыграли «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии и пробились в четвертьфинал.
Встреча, состоявшаяся в среду в Бергамо, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Андреас Корнелиус (16-я минута) и Рафаэл Толой (33), который на 74-й минуте отправил мяч в свои ворота.
«Аталанта» доигрывала матч в меньшинстве: на 89-й минуте красную карточку получил словенский полузащитник Ясмин Куртич.
В четвертьфинале Кубка Италии «Аталанта» сыграет с «Наполи», который оказался сильнее «Удинезе».