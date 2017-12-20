У «Астаны» появится спортивно-тренировочная база

— В рейтинге клубов УЕФА «Астана» совершила самое быстрое ускорение среди европейских команд — за три года столичный клуб скакнул с 452-го на 67-е место! Никому в европейской футбольной истории не удавалось преодолеть почти 400 ступеней за такой короткий срок! Сейчас «Астана» опережает в рейтинге российские клубы «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Рубин» (Казань), французские «Олимпик» (Марсель) и «Бордо», английский «Эвертон», немецкий «Штуттгарт», испанский «Реал Сосьедад». Объективно говоря, «Астана» сильнее всех этих клубов?

— «Астана» — молодой клуб, которому нет еще и 10 лет. Наши традиции, история, достижения, а главное, бюджеты и близко не дотягивают до клубов, которые вы перечислили. Бюджет того же «Эвертона» переваливает за 200 миллионов евро. «Олимпику» уже почти 120 лет, этот клуб выигрывал Лигу чемпионов. У московского «Спартака» армия болельщиков по всему миру насчитывает почти 20 миллионов человек. Все вышеназванные клубы — настоящие корпорации, в составе которых есть собственные стадионы и учебно-тренировочные базы, поля. У нас нет ничего, кроме игроков и тренера. Как мы можем быть сильнее? Но ситуация меняется. Не так давно лично Главой нашего государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым было дано распоряжение о строительстве базы для футбольного клуба «Астана». После того, как мы обретем этот инфраструктурный объект, мы на шаг приблизимся к большим командам, о которых вы упомянули.