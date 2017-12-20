Биличу предложили возглавить «Галатасарай»

18 декабря совет директоров «Галатасарая» принял решение уволить главного тренера команды Игора Тудора и весь его штаб.



В текущем сезоне чемпионата Турции команда набрала 32 очка в 16 матчах и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Истанбула Башакшехир» (33) на один балл. Билич уже работал в Турции с «Бешикташем».