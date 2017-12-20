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19:19 (мск), источник: ТАСС

Ромарио намерен баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола

ТАСС, 20 декабря. Чемпион мира по футболу 1994 года в составе сборной Бразилии Ромарио собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Бразильской конфедерации футбола (CBF). Об этом 51-летний Ромарио сообщил на своей странице в Facebook.

Источник: Reuters

15 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) на 90 дней запретила президенту CBF Марко Поло дель Неро заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, как на международном, так и на национальном уровне. Обязанности президента исполняет вице-президент Антониу Карлос Нунес де Лима.

«Меня многие спрашивают, буду ли я баллотироваться на выборы? — написал Ромарио. — Я отвечаю, да. У меня есть все предпосылки к этому».

Срок полномочий дель Неро истекает в апреле 2018 года.

Помимо чемпионата мира 1994 года, Ромарио выигрывал Кубок конфедераций 1997 года. В составе ПСВ он трижды становился чемпионом Нидерландов, в составе «Барселоны» дважды выигрывал чемпионат Испании. Ромарио завершил карьеру игрока в 2008 году.

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