Ромарио намерен баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола

15 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) на 90 дней запретила президенту CBF Марко Поло дель Неро заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, как на международном, так и на национальном уровне. Обязанности президента исполняет вице-президент Антониу Карлос Нунес де Лима.
«Меня многие спрашивают, буду ли я баллотироваться на выборы? — написал Ромарио. — Я отвечаю, да. У меня есть все предпосылки к этому».
Срок полномочий дель Неро истекает в апреле 2018 года.
Помимо чемпионата мира 1994 года, Ромарио выигрывал Кубок конфедераций 1997 года. В составе ПСВ он трижды становился чемпионом Нидерландов, в составе «Барселоны» дважды выигрывал чемпионат Испании. Ромарио завершил карьеру игрока в 2008 году.