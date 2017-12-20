Ромарио намерен баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола

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15 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) на 90 дней запретила президенту CBF Марко Поло дель Неро заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, как на международном, так и на национальном уровне. Обязанности президента исполняет вице-президент Антониу Карлос Нунес де Лима.

«Меня многие спрашивают, буду ли я баллотироваться на выборы? — написал Ромарио. — Я отвечаю, да. У меня есть все предпосылки к этому».

Срок полномочий дель Неро истекает в апреле 2018 года.