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19:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рутенбек назначен главным тренером «Кельна»

Штефан Рутенбек утвержден в должности главного тренера «Кельна», информирует пресс-служба немецкого клуба.

Источник: Reuters

Контракт рассчитан до окончания текущего сезона.

45-летний специалист исполнял обязанности главного тренера после того, как был уволен Петер Штогер.

На данный момент «Кельн» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды шесть очков.

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