Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Рутенбек назначен главным тренером «Кельна»
Штефан Рутенбек утвержден в должности главного тренера «Кельна», информирует
Штефан Рутенбек утвержден в должности главного тренера «Кельна», информирует
Контракт рассчитан до окончания текущего сезона.
45-летний специалист исполнял обязанности главного тренера после того, как был уволен Петер Штогер.
На данный момент «Кельн» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды шесть очков.