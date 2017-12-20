ФИФА получила жалобу «Атлетико» на «Барселону» по ситуации с Гризманном.

Руководство «Атлетико» обратилось в ФИФА с жалобой на «Барселону», представители которой контактировали вне трансферного окна с семьёй Антуана Гризманна. «Матрасники» считают, что подобные контакты являются дестабилизирующим фактором для клуба в борьбе в чемпионате Испании.