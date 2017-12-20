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ФИФА получила жалобу «Атлетико» на «Барселону» по ситуации с Гризманном
ФИФА получила жалобу «Атлетико» на «Барселону» по ситуации с Гризманном.
ФИФА получила жалобу «Атлетико» на «Барселону» по ситуации с Гризманном.
«Мы получили жалобу от “Атлетико” по делу Гризманна», — заявил представитель ФИФА агентству DPA.
Руководство «Атлетико» обратилось в ФИФА с жалобой на «Барселону», представители которой контактировали вне трансферного окна с семьёй Антуана Гризманна. «Матрасники» считают, что подобные контакты являются дестабилизирующим фактором для клуба в борьбе в чемпионате Испании.
Контракт 26-летнего Гризманна с «Атлетико» действует до лета 2022 года.