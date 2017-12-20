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15:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тени исчезают в полдень. Почему «Реал» и «Барселона» сыграют так рано?

Прицел на азиатский рынок корректирует время начала класико.

Источник: AFP 2017

«ЛУЧШИЙ МАТЧ МИРА В ОБЕД? ГЛУПОСТЬ!»

Футбол
Испания 2017/2018
Тур 17, 23.12.2017, 15:00
Реал
-Барселона-

В сентябре 2016 года Хавьер Тебас, президент ла лиги, впервые обронил в разговоре: «Класико в 13:00? Не вижу в этом ничего особенного. Если ла лига сочтет, что это целесообразно, однажды так и произойдет». Испанские болельщики тогда покрутили пальцем у виска: «Серьезно? Наслаждаться лучшим матчем в мире за обедом? Ничего глупее не придумать!». Словами Тебаса все и ограничилось — в прошлом сезоне игра на «Камп Ноу» началась в 16:15 по местному времени, на «Сантьяго Бернабеу» — в 20:45. Ответная встреча Суперкубка страны в минувшем августе в Мадриде и вовсе стартовала в 23:00 — но там дело было в среду, и матч не должен был совпасть с отборочными поединками в Лиге чемпионов.

ЧТО В ИСПАНИИ ОБЕД, В АЗИИ — УЖИН.

Но чему быть, того не миновать — бизнес взял верх над здравым смыслом. Так, по крайней мере, считают все те же фанаты из Испании. Потому что субботнее класико станет первым в истории, которое будет сыграно через час после того, как исчезнут тени — в 13:00.

Все просто – пока в Мадриде и Барселоне будут сидеть за обеденным столом и готовиться к сиесте, в Пекине пробьет 8 вечера, в Токио – 9. Выход на азиатский рынок – давняя мечта Тебаса, которая планомерно осуществляется в течение последних лет.

В частности, из-за этого были внесены изменения в расписание игр ла лиги, а «Реал» и «Барселона» в прошлом сезоне чаще других испанских команд начинали свои матчи в чемпионате в 16:00 — аккурат в тот момент, когда бары в Китае и Японии заполнялись болельщиками «сливочных» и сине-гранатовых.

Но класико в 13:00 — это еще не самая большая неожиданность, к которой стоит приготовиться испанским поклонникам двух футбольных гигантов. На днях Тебас оставил загадочный комментарий, от которого по коже у всех пробежал мороз: «Мы изучаем возможность проведения класико в ла лиге за пределами Испании — в США или Китае. Нужно продумать все нюансы: трансляции, юридическую сторону дела, вопрос с болельщиками. Команды будут знать об этом еще до начала чемпионата. Это может произойти уже в следующем году».

Если это случится — народных волнений не избежать. Жители Барселоны и Мадрида такого предательства Тебасу не простят.

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САМЫЙ ДЛИННЫЙ ТУР В ГОДУ.

17-й тур, в котором будет сыграно класико, — особенный. Он закрывает программу испанского чемпионата в 2017 году, а потому его решили растянуть — на целых пять дней. «Мы хотим полностью посвятить предпраздничную неделю футболу, поэтому тур пройдет со вторника по субботу», — объяснил Тебас. Класико оставят на десерт — оно состоится 23 декабря, накануне католического сочельника. За тем, кому достанется главный рождественский подарок, будут следить (по разным данным) от 650 до 700 миллионов телезрителей в 185 странах мира.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 23 декабря и начнется в 15.00 по московскому времени.

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