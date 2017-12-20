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14:42 (мск), источник: Прессбол

Игорь Стасевич признан болельщиками и специалистами лучшим футболистом БАТЭ-2017

32-летний полузащитник Игорь Стасевич стал первым, кто трижды удостоился звания лучшего футболиста БАТЭ по итогам года.

Источник: РИА "Новости"

Нынешнее голосование по поводу определения тройки лучших игроков команды стало двадцатым. Двенадцатый раз подряд обработкой и обнародованием результатов плебисцита занимаются борисовская районная газета «Адзінства» и пресс-служба ФК БАТЭ.

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В предыдущие годы лучшими игроками признавались Александр Лисовский (1998, 2000), Виталий Кутузов (1999, 2001), Дмитрий Лихтарович (2002), Олег Страханович (2003, 2004), Александр Кобец (2005), Дмитрий Молош (2006), Игорь Стасевич (2007, 2016), Виталий Родионов (2008, 2013), Сергей Кривец (2009), Александр Юревич (2010), Ренан Брессан (2011), Андрей Горбунов (2012), Егор Филипенко (2014) и Неманья Милунович (2015).

Как пишет официальный сайт БАТЭ, по традиции респонденты (коих набралось сто пять) были разделены на три категории: футбольные специалисты, представители средств массовой информации, много рассказывающих о «желто-синих», и болельщики. Каждый называл собственный вариант тройки лауреатов.

Система подсчета баллов неизменна: за первое место претенденту полагалось три очка, за второе — два, за третье — одно. Игорь Стасевич набрал 132 очка (25 первых мест, 25 вторых, 7 третьих). На символический пьедестал также взобрались нападающий Михаил Гордейчук — 122 (23, 19, 15) и хавбек Мирко Иванич — 99 (16, 19, 13).

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