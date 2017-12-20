Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
В «Барселоне» опровергли переговоры с Гризманном
Представители каталонской «Барселоны» опровергли переговоры с футболистом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.
Представители каталонской «Барселоны» опровергли переговоры с футболистом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.
Об этом сообщил один из руководителей команды, слова которого передает Marca.
«Барселона» не вела переговоры ни с одним футболистом, поэтому, очевидно, мы не нарушали никаких правил, — рассказал собеседник.
Ранее сообщалось, что «Барселоне» могут наложить запрет на приобретение новых игроков.