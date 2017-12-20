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13:01 (мск), источник: Газета.Ру

В «Барселоне» опровергли переговоры с Гризманном

Представители каталонской «Барселоны» опровергли переговоры с футболистом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Источник: Reuters

Об этом сообщил один из руководителей команды, слова которого передает Marca.

«Барселона» не вела переговоры ни с одним футболистом, поэтому, очевидно, мы не нарушали никаких правил, — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» могут наложить запрет на приобретение новых игроков.

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