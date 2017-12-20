Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал»
Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос.
Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос.
54% — ЗА, 46% — ПРОТИВ.
Перед первым класико в ла лиге наблюдается зеркальное повторение августовского спора. «Реал» вновь подходит к матчу с
«КОРИДОРА НЕ БУДЕТ!»
Позицию каталонцев на днях четко озвучил Гильермо Амор, директор «Барселоны» по внутриклубным отношениям: «В нашем клубе принято поздравлять соперника подобным образом, когда мы участвуем в одном турнире с победителем. Сейчас не тот случай». Слова Амора подхватил Луис Суарес: «Не будет никакого “коридора” — мы ведь не играли на КЧМ!» Эрнесто Вальверде был как всегда тактичен: «Я бы не хотел рассуждать о такого рода вопросах. Мы поступим согласно клубным критериям для подобных ситуаций». Высказался даже бывший президент
Это звучало бы логично и справедливо, если бы не одно «но».
Впрочем, этому можно найти понятное объяснение — в тот день
Важно понимать — у футбольного клуба нет никакой прописанной в регламенте обязанности проводить подобную церемонию поздравления. Это вопрос этики и спортивного уважения к заслугам противника, но в противостояниях, подобным класико, в дело вмешиваются дополнительные факторы: аплодировать заклятым врагам — не комильфо.
АПЛОДИРУЮТ ВСЕ! НО ЭТО НЕ ТОЧНО.
«Реал» и «Барселона», на правах самых титулованных испанских клубов, чаще всего сталкиваются с подобными поздравительными церемониями после побед в международных турнирах. Или не сталкиваются. Так, например, «сливочные» получили свою порцию аплодисментов от «Валенсии» (победа на КЧМ-2014, 2:0 против аргентинского «Сан-Лоренсо»), «Мальорки» (победа в Межконтинентальном кубке-2002, 2:0 против парагвайской «Олимпии») и «Эспаньола» (победа в Межконтинентальном кубке-1998, 2:1 против бразильского «Васку да Гама»). А вот в прошлом году, после завоевания Кубка на КЧМ-2016 (победа 4:2 над японской «Касимой Антлерс»), «Королевский клуб» не дождался поздравлений ни в кубковой игре против «Севильи», ни в матче чемпионата против «Гранады». Впрочем, во втором случае это объяснялось логистическими причинами — перед этой встречей Роналду презентовал болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» свой четвертый «Золотой мяч».
У «Барсы» тоже есть подобный опыт. В 2010 году, победив в финале КЧМ аргентинский «Эстудиантес» (2:1 и победный гол Месси грудью),
КЛАССИЧЕСКИЕ «КОРИДОРЫ».
История класико знает три «коридора», которые извечные соперники устраивали друг другу несмотря ни на что:
1. В 2008 году «Реал» Бернда Шустера стал чемпионом ла лиги за три тура до конца турнира и насладился аплодисментами не только болельщиков на «Сантьяго Бернабеу», но и «Барселоны». Унизительная для каталонцев церемония завершилась не менее унизительным поражением 1:4, и эра Франка Райкарда ушла в небытие.
2. Первое из четырех чемпионств подряд великолепной Dream Team Йохана Кройфа каталонцы в июне 1991 года отпраздновали на «Сантьяго Бернабеу». Разумеется, под свист трибун.
3. 1 мая 1988 года Бернд Шустер (№ 8), тогда еще в футболке «Барселоны», среди прочих игроков каталонцев поздравлял «сливочных» с победой в чемпионате Испании.
Как видите, в жизни нет ничего невозможного — включая «почетный коридор» в класико. Но только не в этот раз. Вопрос «Ты меня уважаешь?» в данном случае остается риторическим и не требует ответа.