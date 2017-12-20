Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал»

Источник: AFP 2017

54% — ЗА, 46% — ПРОТИВ.

Где-то мы это уже слышали. Несколько месяцев назад, перед первым матчем Суперкубка Испании на «Камп Ноу» — дебютным официальным класико для Эрнесто Вальверде — испанские СМИ занимал только один вопрос: поздравит ли «Барселона» мадридский клуб с победой в Суперкубке УЕФА «коридором почета»? Проблема поиска замены ушедшему Неймару была забыта, небольшая травма Криштиану Роналду осталась в прошлом — все разговоры крутились вокруг «коридорной» темы. Разумеется, никакого «коридора» своему принципиальному сопернику каталонцы делать не стали. И, кажется, даже не стали объяснять, почему.

Футбол Испания 2017/2018 Тур 17, 23.12.2017, 15:00 Реал - Барселона -

Перед первым класико в ла лиге наблюдается зеркальное повторение августовского спора. «Реал» вновь подходит к матчу с сине-гранатовыми со свежескошенным трофеем — Кубком клубного чемпионата мира — и недвусмысленно намекает каталонцам на почетную процедуру. «Мне бы хотелось, чтобы «Барса» устроила нам «коридор», передал свои пожелания из ОАЭ Криштиану Роналду. Флорентино Перес, президент «Реала», был более сдержан: «Если «коридора» не будет, это не снизит значимость нашего титула». На сайте издания Marca было запущено голосование: должна или нет «Барселона» поздравить «королевский» клуб после победы на КЧМ? Среди 60,5 тысячи проголосовавших пока наблюдается относительное равенство: 54% «Да», 46% — «Нет».

«КОРИДОРА НЕ БУДЕТ!»

Позицию каталонцев на днях четко озвучил Гильермо Амор, директор «Барселоны» по внутриклубным отношениям: «В нашем клубе принято поздравлять соперника подобным образом, когда мы участвуем в одном турнире с победителем. Сейчас не тот случай». Слова Амора подхватил Луис Суарес: «Не будет никакого “коридора” — мы ведь не играли на КЧМ!» Эрнесто Вальверде был как всегда тактичен: «Я бы не хотел рассуждать о такого рода вопросах. Мы поступим согласно клубным критериям для подобных ситуаций». Высказался даже бывший президент сине-гранатовых Жоан Гаспар: «Полностью солидарен с Амором — раз “Барса” не принимала участия в этом турнире, то не должна устраивать “коридор”. Я не стал бы этого делать».

Это звучало бы логично и справедливо, если бы не одно «но».

В мае 2006 года «Барселона» поздравила таким «коридором» «Севилью» с завоеванием Кубка УЕФА — турнира, в котором каталонцы не принимали участия.

Впрочем, этому можно найти понятное объяснение — в тот день сине-гранатовые приехали на «Рамон Санчес Писхуан», досрочно став чемпионами Испании, и знали, что севильцы будут их поздравлять. Ответный жест был очень кстати, и матч начался с двойного «коридора» — сперва аплодировали «Севилье», потом — «Барселоне».

Важно понимать — у футбольного клуба нет никакой прописанной в регламенте обязанности проводить подобную церемонию поздравления. Это вопрос этики и спортивного уважения к заслугам противника, но в противостояниях, подобным класико, в дело вмешиваются дополнительные факторы: аплодировать заклятым врагам — не комильфо.

АПЛОДИРУЮТ ВСЕ! НО ЭТО НЕ ТОЧНО.

«Реал» и «Барселона», на правах самых титулованных испанских клубов, чаще всего сталкиваются с подобными поздравительными церемониями после побед в международных турнирах. Или не сталкиваются. Так, например, «сливочные» получили свою порцию аплодисментов от «Валенсии» (победа на КЧМ-2014, 2:0 против аргентинского «Сан-Лоренсо»), «Мальорки» (победа в Межконтинентальном кубке-2002, 2:0 против парагвайской «Олимпии») и «Эспаньола» (победа в Межконтинентальном кубке-1998, 2:1 против бразильского «Васку да Гама»). А вот в прошлом году, после завоевания Кубка на КЧМ-2016 (победа 4:2 над японской «Касимой Антлерс»), «Королевский клуб» не дождался поздравлений ни в кубковой игре против «Севильи», ни в матче чемпионата против «Гранады». Впрочем, во втором случае это объяснялось логистическими причинами — перед этой встречей Роналду презентовал болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» свой четвертый «Золотой мяч».

У «Барсы» тоже есть подобный опыт. В 2010 году, победив в финале КЧМ аргентинский «Эстудиантес» (2:1 и победный гол Месси грудью), сине-гранатовые прошли через «коридор» от «Вильярреала», а в 2015, одолев в решающей игре КЧМ еще одних аргентинцев из «Ривер Плейта» (3:0), — от «Бетиса». Однако в 2011-м, после разгрома «Сантоса» (4:0), за который тогда еще играл Неймар, каталонцы не услышали аплодисментов от земляков из «Оспиталета» в матче на Кубок Испании. Говорят, сама же «Барса» и попросила их об этом. «Я сказал, чтобы они не поздравляли нас — мы уже отпраздновали победу в Японии», — слова Пепа Гвардьолы.

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КЛАССИЧЕСКИЕ «КОРИДОРЫ».

История класико знает три «коридора», которые извечные соперники устраивали друг другу несмотря ни на что:

1. В 2008 году «Реал» Бернда Шустера стал чемпионом ла лиги за три тура до конца турнира и насладился аплодисментами не только болельщиков на «Сантьяго Бернабеу», но и «Барселоны». Унизительная для каталонцев церемония завершилась не менее унизительным поражением 1:4, и эра Франка Райкарда ушла в небытие.

2. Первое из четырех чемпионств подряд великолепной Dream Team Йохана Кройфа каталонцы в июне 1991 года отпраздновали на «Сантьяго Бернабеу». Разумеется, под свист трибун.

3. 1 мая 1988 года Бернд Шустер (№ 8), тогда еще в футболке «Барселоны», среди прочих игроков каталонцев поздравлял «сливочных» с победой в чемпионате Испании.