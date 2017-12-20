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12:08 (мск), источник: Прессбол

Пресс-служба брестского «Динамо»: Клуб поддерживает нынешний формат проведения чемпионата — с шестнадцатью командами

Пресс-служба брестского «Динамо» отреагировала на слова Александра Коледы о том, что для нормального функционирования высшей лиги достаточно 12 команд.

Александр Михайлович высказал личное мнение, которое ни в коей мере не отражает позицию клуба. В этом сезоне лицензией на право участия футбольного клуба в высшей лиге обладает ООО ФК «Динамо-Брест», а Александр Коледа занимает пост председателя правления общественного объединения ФК «Динамо-Брест», которому эта лицензия принадлежала раньше. Поэтому сегодня он не является спикером футбольного клуба. А официальная позиция брестского «Динамо» такова: на данный момент мы поддерживаем нынешний формат проведения чемпионата — с шестнадцатью командами.

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