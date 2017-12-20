Пресс-служба брестского «Динамо»: Клуб поддерживает нынешний формат проведения чемпионата — с шестнадцатью командами

Александр Михайлович высказал личное мнение, которое ни в коей мере не отражает позицию клуба. В этом сезоне лицензией на право участия футбольного клуба в высшей лиге обладает ООО ФК «Динамо-Брест», а Александр Коледа занимает пост председателя правления общественного объединения ФК «Динамо-Брест», которому эта лицензия принадлежала раньше. Поэтому сегодня он не является спикером футбольного клуба. А официальная позиция брестского «Динамо» такова: на данный момент мы поддерживаем нынешний формат проведения чемпионата — с шестнадцатью командами.