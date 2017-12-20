Саян Хамитжанов: Успех «Астаны» сложился из единой цепочки игроков, тренеров и работников офиса

Источник: Reuters

Напомним, что «Астана» завоевала 4 чемпионский титул подряд, но, самое главное, совершила настоящий прорыв, впервые в истории нашего футбола, пробившись в 1/16 Лиги Европы УЕФА, выйдя в весеннюю стадию еврокубков. Эксклюзивное большое интервью специально для нашего портала дал президент ФК «Астана» Саян Хамитжанов, ответив на очень острые вопросы.

Европейские кубки



— Саян Жаксыгельдиевич, прежде всего, разрешите поздравить вас и весь коллектив вашего клуба с большим достижением — выходом в плей-офф Лиги Европы УЕФА! Накануне матча с чешской «Славией» прогнозы букмекеров, специалистов, да и простых любителей футбола были не в пользу казахстанского клуба. Каким образом «Астане» удалось одержать победу? Вы сами верили в подобное?

— Да, вы правы — предматчевый расклад был не в нашу пользу. И этому было свое объяснение — «Славия», имеющая в своем составе целую россыпь звезд, играла в родных стенах, опережала нас в таблице группы по очкам и была уже, что называется, одной ногой в 1/16 финала Лиги Европы. К тому же, чехов устраивала и ничья в матче с нами. Все эти «против» подстегивали команду, и я, конечно, верил в игроков и верил в тренеров клуба, но полагался на Всевышнего. Думал, что если мы достойны выхода из группы, то Всевышний нам поможет, а если мы не заслужили такой привилегии, то он нам бы и не дал возможности победить.



— Судя по тому, что «Астана» вышла в плей-офф, Всевышний рассудил, что ваш клуб был достоин такой чести?

— Выходит, что, так. В пражском матче наши футболисты четко выполнили установку на матч, сыграли дисциплинированно, слаженно и добились победы, несмотря на то, что все вокруг твердили про «чемоданные настроения».



— На протяжении последних трех лет «Астана» достигла трех достижений на международной арене, к которым ранее и близко не мог подойти никто из казахстанских клубов. «Астана» впервые пробились в групповую стадию Лиги чемпионов, трижды подряд столичный клуб выходит в групповые стадии еврокубков и, наконец, подчеркнем последнее достижение — выход казахстанского клуба в весеннюю стадию Лиги Европы УЕФА! Раскройте, наконец, секрет «Астаны»! За счет чего удается добиваться таких высот?

— В первую очередь, успехам клуба мы обязаны нашим футболистам. Все три последних сезона они работают на износ, не щадя себя и свое здоровье на футбольном поле. Если вы вспомните, во время одного из последних матчей сразу двое наших игроков вышли в защитных масках — и Игорь Шитов, и Юра Логвиненко получили переломы скуловых костей и носа, но рвались в бой! Мы подобрали уникальных коллектив игроков — они все не только настоящие профессионалы, но и духовитые и мужественные парни. С любым из футболистов «Астаны» я бы пошел в разведку! Ну и, конечно же, стоит отметить тренерский штаб клуба во главе со Станимиром Стойловым. Наши тренеры проделали огромную работу за все три сезона и с полной уверенностью можно сказать, что мы располагаем лучшим тренерским штабом в стране! Отмечу и администрацию «Астаны», настоящую команду единомышленников — каждодневный кропотливый труд работников нашего офиса был также очень важен для наших достижений. Поэтому, замечу, что успех складывается из единой взаимосвязанной цепочки игроков, тренеров и работников офиса. Если хотя бы одно из этих звеньев не прочное — вся цепочка рвется. Ну и конечно, наши успехи не были бы возможны без двух важных персон — идеолога наших побед, Руководителя Администрации Президента РК Адильбека Джаксыбекова и Председателя попечительского совета Президентского клуба «Астана» Дархана Калетаева, который многое делает для развития нашего клуба.

Источник: Reuters

— На протяжении нынешней европейской кубковой кампании от «Астаны», по сумме двух матчей, «полегли» такие крепкие европейские клубы, как польская «Легия», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, чешская «Славия». Бюджеты, титулы и регалии этих команд во много раз превосходят достижения «Астаны». Это тот случай, когда порядок бьет класс?

— Да, абсолютно верно. По идее, если смотреть на бюджеты и уровень клубов, мы не должны были проходить этих соперников. Но игровая дисциплина, морально-волевые качества наших футболистов и умение сыграть на результат позволили «Астане» превзойти соперников, превосходящих наш клуб в классе.



— По итогам жеребьевки, в 1/16 финала Лиги Европы «Астана» встретится с португальским «Спортингом». Как бы вы расценили жребий, и какие шансы у «Астаны» пройти этого соперника?

— Когда накануне жеребьевки мы узнали потенциальных соперников, то особых симпатий или антипатий у нас не было. Просто на этой стадии еврокубков, все клубы прошли «жернова» групповых стадий, и случайных клубов здесь просто не может быть. «Спортинг» — один из трех лучших клубов Португалии, испытанный еврокубковый боец. В составе команды много опытных футболистов уровня национальных сборных. У «Спортинга» лучшая в Португалии молодежная академия, воспитанниками которой являются Фигу, Нани, Криштиану Роналду и Руи Патрисиу, нынешний вратарь лиссабонцев и сборной Португалии, а также Уильям Карвалью — настоящая жемчужина наших соперников, футболист, за которым «охотятся» лучшие клубы Европы. «Астану» ждут очень непростые матчи.



— «Астана» продолжает выступление в Лиге Европы, а могла бы играть турниром выше — Лиге чемпионов УЕФА. Обидное гостевое поражение от «Селтика» не пошатнуло ли вашу веру в команду и тренера? Что же 16 августа случилось в Глазго?

— То разгромное поражение, по сути, уже в первом матче лишившее нас Лиги чемпионов, это, прежде всего, моя вина. Как первый руководитель клуба, скажу, что всю ответственность за поражение от «Селтика» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов я взял на себя. Считаю, что в случае неудач виноват, прежде всего, первый руководитель. Значит, где-то ошибся в коммуникациях, контроле или организации нашего клуба. Но даже такое крупное поражение ни на грамм не отняло у меня веры в нашего главного тренера и его помощников, а самое главное, в наших футболистов. Что случилось тогда? Произошел несчастный случай, когда «залетело все, что могло залететь». «Селтик» нанес три удара в створ наших ворот, а в итоге забил пять мячей. Такое бывает в футболе.



— Четыре года назад вы приняли бразды правления футбольным клубом «Астана». Если бы тогда, в 2014 года вам бы сказали, что клуб пробьется в групповую стадию Лиги Европы и выйдет в весеннюю стадию Лиги Европы вы бы сочли эти достижения фантастикой?

— Вовсе нет. Мы планировали эти достижения. Ставили задачи и находили возможности для их реализации. Все успехи «Астаны» — результаты нашей системной работы за 4 года. На протяжении всего этого времени мы строили команду, которая шаг за шагом, от сезона к сезону становилась сильнее и опытнее.



— В рейтинге клубов УЕФА «Астана» совершила самое быстро ускорение среди европейских команд — за 3 года столичный клуб скакнул с 452 на 67 место! Никому в европейской футбольной истории не удавалось преодолеть почти 400 ступеней за три года! В настоящее время «Астана» опережает в рейтинге российские клубы «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Рубин» (Казань), французские «Олимпик» (Марсель) и «Бордо», английский «Эвертон», немецкий «Штуттгарт», испанский «Реал Сосьедад». Объективно говоря, «Астана» сильнее всех этих клубов?

— «Астана» — молодой клуб, которому нет еще и десяти лет. Наши традиции, история, достижения, а главное — бюджеты и близко не дотягивают до клубов, которые вы перечислили. Бюджет того же «Эвертона» переваливает за 200 млн. евро. «Олимпику» уже почти 120 лет, этот клуб выигрывал Лигу чемпионов. У московского «Спартака» армия болельщиков по всему миру насчитывает почти 20 миллионов человек. Все вышеназванные клубы — настоящие корпорации, в составе которых есть собственные стадионы и учебно-тренировочные базы, поля. У нас нет ничего, кроме игроков и тренера. Как мы можем быть сильнее? Но ситуация меняется. Не так давно, лично Главой нашего государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым было дано распоряжение о строительстве базы для футбольного клуба «Астана». После того, как мы обретем этот инфраструктурный объект, мы на шаг приблизимся к большим командам, о которых вы упомянули.

Стойлов



— Слова Станимира Стойлова, сказанные на послематчевой пресс-конференции в Праге взволновали всех болельщиков клуба и любителей футбола Казахстана. Станимир сообщил, что покидает команду. Почему вы не предложили болгарскому специалисту новый контракт?

— У Стойлова до конца декабря действующий контракт с клубом, и мы обязательно обсудим наше дальнейшее сотрудничество. В настоящее время мы вступили в переговорный процесс с его агентами.

Станимир Стойлов | Источник: Reuters

— На уровне инсайда в СМИ РК просочилась информация, что КФФ планирует предложить Стойлову возглавить сборную команду Казахстана. А как бы вы отнеслись к подобному назначению?

— На мой взгляд, Станимир полностью адаптировался в Казахстане, знает футбол нашей страны, уровень, возможности и перспективы казахстанских футболистов, изучил и принял нашу специфику, а свою высокую квалификацию он давно доказал блестящими достижениями и результатами. Думаю, что лучшего варианта на этот пост на сегодняшний день просто не существует. Так что, если федерация сделает предложение Стойлову, то это будет лучший кандидат из всех. А если случится, что придется выбрать, где Стойлов продолжит работу — в «Астане» или сборной Казахстана, пусть в ущерб наших клубных интересов, я бы тоже поддержал кандидатуру Станимира на пост главного тренера национальной сборной, где работы непочатый край. Считаю себя патриотом своей страны, и интересы сборной всегда ставлю выше клубных, ведь именно по результатам национальной сборной на международной арене складывается мнение о футболе страны.



— Но ведь пока у сборной Казахстана действующий тренер — Александр Бородюк. Как-то не корректно рассуждать о кандидатах, пока Бородюк остается на посту в нашей сборной команде.

— И болельщики сборной команды, и казахстанские футбольные специалисты едины в своем мнении о спортивных результатах и перспективах Национальной сборной Казахстана при ее нынешнем главном тренере. Очевидно, что назначение Бородюка было ошибкой. Больно смотреть на нашу главную команду страны и воспринимать то, что сборная Казахстана по футболу превратилась за последнее время в объект шуток и насмешек. Это просто недопустимо и нашей сборной крайне необходим новый рулевой.



— Как вы думаете, в чем секрет успешной работы Стойлова в «Астане»? Ведь в Казахстане работали и другие сильные иностранные специалисты, такие, как, например, Вайсс или Димитров, однако ни у кого не получилось и близко подойти к достижениям «Астаны».

— И Владимир Вайсс, и Димитар Димитров тоже очень хорошие специалисты и их квалификация не вызывает сомнений. Говоря об успехе Станимира Стойлова, отмечу, что, кроме всего прочего, ему повезло в том, что «Астана» укомплектована сильными футболистами. Вы же понимаете, что без наличия качественных игроков, даже самому успешному тренеру сложно было бы добиться результата. В одном из своих интервью, главный тренер «Кайрата» Карлос Алос Феррер, рассуждая о своей роли в команде, отметил, что «в футболе важнее игроки, а не тренеры». Зауважал этого специалиста после его слов, но, на мой взгляд, успех любой команды объясняется, успешным балансом двух составляющих — высокого уровня игроков команды и степенью квалификации главного тренера. Ну, а рассуждая конкретно о Станимире Стойлове, не могу не отметить его профессионализм, целеустремленность и сильные качества личности. Результаты его работы в «Астане» говорят сами за себя.



— В своем интервью вы однажды сказали, что серьезному клубу очень важно «угадать с тренером». Как вы в свое время угадали со Стойловым? Неужели назначение состоялось просто потому, что тогдашний клуб Стойлова «Ботев» обыграл «Астану»?

— Я видел, как команда Стойлова играла против «Астаны» в двух матчах. Заинтересовался этим специалистом и проанализировал его тренерский путь. В первую очередь меня интересовала игра его команд в еврокубках. Мы «вели» его почти год. Наводили справки, интересовались через третьих лиц многими аспектами его работы. И когда поняли, что Стойлов — это именно тот человек, который нужен «Астане», мы сделали ему предложение.

Трансферы



— На протяжении всего года не утихают слухи вокруг возможных трансферов африканских нападающих «Астаны» Джуниора Кабананга и Патрика Твумаси в европейские клубы. Теперь, после выхода «Астаны» в весеннюю стадию Лиги Европы, вы все равно планируете расстаться с этим результативным дуэтом? Сумеет ли «Астаны» в кратчайшие сроки найти им замену, ведь уже в середине февраля пройдут матчи 1/16 финала Лиги Европы.

— У меня была договоренность и с Джуниором, и с Патриком, чтобы они полностью отработали этот год до конца и помогли команде решить все поставленные задачи. А наш разговор с ними состоялся потому что, уже нынешним летом ряд клубов проявлял к ним интерес, и была угроза потерять их в течение года. Я пообещал нашим африканцам, что клуб отпустит их в зимнее трансферное окно при наличии предложения, которое устроит и клуб, и самих игроков. Опережая ваш вопрос, скажу, что в настоящее время переговоры идут.

— Прогнозируя исход переговоров, можно сказать, что уйдет и Кабананга, и Твумаси?

— По Кабананге вопрос пока открыт, а вот Твумаси, думаю, покинет нас. Оцениваю вероятность трансфера Патрика в 90%. Твумаси провел в «Астане» уже 5 сезонов, а это предельный срок, по мнению специалистов, когда игрок и клуб могут быть полезны друг другу. Для его роста и для обновления нашего клуба, Твумаси, очевидно, следует поменять команду, тем более, учитывая желание самого игрока играть в Европе.



— Выходит, Кабанангу мы все-таки увидим в матчах 1/16 финала Лиги Европы?

— Мне бы очень хотелось увидеть его в этих матчах. Очень сложно найти центрфорварда европейского уровня. Тем более, отыскать нападающего в короткие сроки — в случае возможного трансфера Кабананги у нас был бы всего месяц, чтобы наиграть нового игрока на эту позицию. Пока думаем. Ясности о переходе Джуниора в другой клуб, пока нет.

Джуниор Кабананга | Источник: AFP

— Твумаси и Кабананга, без сомнения, лучшие легионеры «Астаны». А кто, наш взгляд, лучшие казахстанские футболисты столичного клуба?

— Я думаю, стоит отметить двух игроков нашего клуба, внесших наибольший вклад в достижение поставленных целей этого сезона. Это, прежде всего, Дмитрий Шомко и Юрий Логвиненко. У Шомко заканчивался контракт, но ценой трудных переговоров с его агентами, нам удалось сохранить его для клуба, переподписав Диму еще на три года. В этом году Шомко привлек внимание серьезных клубов и уже сейчас мы имеем по нему предложения, как из России, так и из Европы. Нам предлагают за него 2 000 000 евро.



— Есть вероятность, что «Астана» расстанется с Шомко?

— Мы очень хотим сохранить Диму в «Астане» — он один из ключевых и самых дорогостоящих футболистов клуба. Его оценочная стоимость поднялась с 600 000 евро, на момент, когда он перешел к нам в 2014 году, до 2 000 000 евро, зафиксированная в этом сезоне. Найти флангового атакующего защитника такого уровня с казахстанским паспортом — нереальная задача. Поэтому, рассчитываем, что, Шомко будет прогрессировать, а если мы его и продадим, то только в европейский топ-клуб.



— Раскройте секрет трансферной деятельности «Астаны». Кто ищет игроков для клуба? Кто принимает итоговое решение? Ведь ни для кого не секрет, что «Астана» почти на 100% угадывает с приобретениями.

— У «Астаны» есть группа селекционеров очень высокого уровня, которые ищут игроков на конкретные позиции. Перед тем, как начинаем обсуждать с тренерами альтернативы, формируем шорт-лист, включающий в себя 3−4 игрока. Затем мы глубоко анализируем конкретную выбранную персону с нашим тренерским штабом.



— В итоге, финальное решение по трансферу или аренде игрока в «Астану» принимает Стойлов?

— Нет, Стойлов не занимается селекционной работой нашего клуба. Он сосредоточен на тренировочном процессе. Последнее слово в области комплектования команды остается за менеджментом клуба.



— За последний сезон специалисты сходятся во мнении, что лишь албанский футболист Аздрен Ллуллаку был трансферной ошибкой «Астаны». Этот игрок не смог себя проявить ни в вашем клубе, ни в «Тоболе», куда был отдан в аренду. Ллуллаку будет выставлен на трансфер?

— Да, Аздрен будет выставлен на трансфер. Это моя селекционная ошибка. Человек стал лучшим бомбардиром в чемпионате Румынии, а это очень серьезный турнир, который по уровню выше казахстанской премьер-лиги. Ллуллаку, в действительности, хороший игрок и его регулярные вызовы в сборную Албании, страну, которая в рейтинге ФИФА стоит, например, выше России, лишнее тому подтверждение. По всей видимости, Аздрену требуется более длительное время на адаптацию. Но наш клуб не может столько времени держать легионера и ждать, когда он раскроется.



— Вот уже год, как для «Астаны» стоит запрет на покупку футболистов — действуют санкции финансового FAIR PLAY УЕФА. Столичный клуб может подписывать либо свободных агентов, либо брать игроков в аренду. Есть ли шанс, что ограничения будут сняты в следующем году?

— Мы очень надеемся на это. Единственная претензия УЕФА к нам касается не расходов, а структуры доходов клуба. Для формирования бюджета мы получаем средства от ФНБ «Самрук — Казына», однако УЕФА не признает весь объем финансирования со стороны нашего спонсора именно, как спонсорскую помощь, засчитывая часть этих средств, как благотворительность. А на уровень благотворительности для клубов существуют определенные ограничения УЕФА. На протяжении всего года ведется работа по устранению этой проблемы и «Астана» регулярно отправляет отчеты о проделанном. Также по рекомендации УЕФА был заключен договор с международным спортивным консалтинговым агентством, которое помогает нам изменить структуру спонсорского соглашения с ФНБ «Самрук — Казына» и определить его реальную рыночную стоимость. Мы надеемся, что со следующего трансферного окна санкции будут сняты и клуб сможет вести полноценную селекционную работу.



— Состав «Астаны» пополнили молодые и перспективные казахстанские игроки — Юрий Перцух и Бахтиер Зайнутдинов. А есть ли другие футболисты с бирюзовым паспортом, которых «Астана» бы желала видеть в своем составе, однако, по каким-то причинам не может их подписать? Естественно, кроме игроков «Кайрата».

— На данный момент, таких игроков нет, но наши селекционеры пристально мониторят не только внешний, но и внутренний рынок. Поэтому, если в казахстанской премьер-лиге появится достойный футболист, по своих игровым и личностным качествам подходящий «Астане», мы постараемся заключить с ним контракт.

Финансы



— «Астана» — один из немногих футбольных клубов Казахстана, который сам зарабатывает деньги за счет успешного выступления в еврокубках. Вы могли раскрыть некоторые секреты и сказать, какой процент бюджета клуба покрывают деньги УЕФА, заработанные «Астаной»? Например, за последние три сезона.

— В 2015 году, когда «Астана» выступала в групповой стадии Лиги чемпионов, мы самостоятельно закрыли 55% клубного бюджета. В 2016 году цифры были ниже, ну, а в этом году мы еще продолжаем зарабатывать в Европе.



— Очевидно, что успешное выступление «Астаны» и выход в плей-офф Лиги Европы требует увеличения бюджета, если, конечно, клуб хочет развиваться дальше. Будет ли увеличен ваш бюджет в будущем году?

— Естественно, мы хотим расти и развиваться. Возьмите наших соперников по группе Лиги Европы. Бюджет «Маккаби» — 40 миллионов евро, у «Славии» — 55 миллионов евро, у «Вильярреала» — 175 миллионов евро. У нас — 25 миллионов евро. Как говорится, почувствуйте разницу. Увеличив бюджет, мы смогли бы подписывать более качественных игроков, а усилив команду, мы смогли бы решать еще более серьезные задачи в континентальных турнирах. Но вопрос увеличения бюджета — это прерогатива наших спонсоров.



— Всех всегда интересуют суммы контрактов. Вы смогли бы хотя бы, не называя сумм, назвать, кто самый высокооплачиваемый футболист «Астаны» в нынешнем сезоне?

— Джуниор Кабананга, ставший лучший бомбардир Кубка Африканских наций — 2017 и попавший в символическую сборную континентального турнира.

Казахстанский футбол



— В середине сезона, когда «Кайрат» вылетел из еврокубков, после поражения от албанского «Скандербеу», вы дали интервью, в котором подвергли сомнению правильность нового вектора развития «Кайрата», который планирует сделать ставку на подготовку собственных воспитанников. Что стояло за вашими словами? Опасение, что ваш принципиальный соперник ослабнет и из-за отсутствия конкуренции «Астана» также станет слабее или же искреннее желание помочь Кайрату Боранбаеву, с которым вас связывает дружба?

— И то, и другое. Я действительно опасался потерять в лице «Кайрата» серьезного конкурента «Астаны», а без конкуренции невозможен рост уровня нашего футбола. Плюс очень хочу, чтобы Кайрат Советаевич не разочаровался в футболе, и я надеюсь, что он продолжит свою важную миссию. Я всегда искренне желаю ему удачи в делах.



— Если бы не «Астана», казахстанскому футболу, как на клубном уровне, так и на уровне сборных можно поставить твердую «двойку» за сезон. Что на ваш взгляд нужно предпринять, чтобы наши клубы и сборные команды стали конкурентоспособны на международной арене?

— Это очень большой и всеобъемлющий вопрос. В первую очередь всем клубам премьер-лиги нужно смонтировать нормальные газоны, а в силу климатических условий наших северных и центральных регионов, необходимо везде постелить синтетические покрытия последнего поколения с подогревом. Возьмите два последних матча «Астаны» в Лиге Европы — что в Израиле, что в Чехии — два «огорода». Даже наши соперники признают, что играть на «Астана Арене» было сплошным удовольствием — идеально ровное покрытие, накануне обильно политое водой, обеспечивает невероятную скорость игры, что не может не нравится зрителям. Сравните наш домашний матч с «Маккаби», который был сверхзрелищным и игры в Нетанье и Праге, где и мы, наши соперники мучались, сражаясь не только с противником, но и с кочками, ухабами и проплешинами газона. Содержать в идеальном состоянии натуральный газон круглый год — дело хлопотное, дорогостоящее и, как выясняется, труднодостижимое. Поэтому, выбор синтетики — это просто оптимальный вариант.



— Вы в «Астане» уже 4 года и все успехи клуба, как в Чемпионате Казахстана, так и в еврокубках приходятся на период вашей работы. Зная вашу амбициозность, наверное, планируете на ближайшие годы новый план развития клуба, по которому перед «Астаной» будут поставлены еще более серьезные задачи?

— Я уверен, что «Астана» будет прогрессировать, и достигнет в ближайшей перспективе новых высот, но я принял решение через год покинуть клуб. Я уже достаточно долго работаю на одной позиции и на одном месте, а по всем писаным и не писаным законом сферы управления, максимальный срок топ-менеджера в одной организации составляет 4−5 лет. Я в «Астане» уже 4 года и наступающий 2018 год будет для меня заключительным в кресле руководителя столичного клуба. В конце следующего сезона я планирую уйти. Мне потребуется время, чтобы переосмыслить накопленный опыт, взглянуть на сделанное и достигнутое со стороны, а затем произвести перезагрузку. В нынешнем информационном мире, когда знания быстро устаревают, крайне необходимо быть эффективным и иметь свежий, новационный взгляд на сферу, которой служишь.



— А чему вы хотите посвятить себя после работы в «Астане»?