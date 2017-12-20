Экс-игрок юношеской сборной Германии по футболу отказал казахстанским клубам

25-летний Евсеев, будучи ребенком, вместе с родителями переехал в Германию на постоянное место жительства. Там он начал заниматься футболом в школе клуба «Ганновер 96».

В 2013 году полузащитник перебрался в «Вольфсбург», в составе которого дебютировал в первой Бундеслиге. Отыграв за «волков» в элитном дивизионе Германии всего три матча, в сезоне-2014 Вилли подписал трехлетний контракт с «Нюрнбергом». Но у молодого игрока и там не заладилось и его стали отправлять по арендам в клубы низших лиг.

Летом 2017 года Вилли Евсеев в качестве свободного агента перешел в клуб третьей Бундеслиги — в «Ганзу» из города Росток. В первой половине сезона за свой новый клуб Евсеев отыграл 13 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.

В январе 2017 года Евсеев принял участие в УТС алматинского «Кайрата» и сыграл в двух контрольных матчах. Однако затем он принял решение остаться в Германии и помочь «Ганзе» завоевать путевку во Вторую Бундеслигу. Также на полузащитника претендовал российский «Зенит», но и в Россию переезжать Вилли отказался.