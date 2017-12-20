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10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Получивший необратимое повреждение мозга игрок «Аякса» подал признаки сознания

Бывший полузащитник амстердамского «Аякса» Абдельхак Нури, получивший необратимое повреждение мозга летом 2017-го года, подал признаки пробуждения. Об этом сообщает The Mirror.

Источник: AP 2017

По информации издания, 20-летний игрок улыбнулся, когда врачи положили футбольный мяч на его грудь.

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Перед этим он никак не реагировал на аналогичные действия с другими предметами. Отмечается, что это вселило родным футболиста оптимизм. «Приятно, что он по-прежнему любит футбол и остается сильным, но жаль, что он больше никогда не сыграет», — сказал отец Нури.

8 июля Нури был доставлен в больницу после потери сознания в товарищеском матче против немецкого «Вердера». Врачи оказывали ему помощь прямо на поле. После чего футболист был доставлен в больницу на вертолете и введен в состояние искусственной комы. Причиной потери сознания стала сердечная аритмия. Вначале в «Аяксе» сообщили о стабильном состоянии игрока и отсутствии опасности для его жизни, но 13 июля стало известно о необратимых повреждениях мозга.

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