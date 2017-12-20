Получивший необратимое повреждение мозга игрок «Аякса» подал признаки сознания

Источник: AP 2017

По информации издания, 20-летний игрок улыбнулся, когда врачи положили футбольный мяч на его грудь.

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Перед этим он никак не реагировал на аналогичные действия с другими предметами. Отмечается, что это вселило родным футболиста оптимизм. «Приятно, что он по-прежнему любит футбол и остается сильным, но жаль, что он больше никогда не сыграет», — сказал отец Нури.