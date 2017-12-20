«Ман Сити» в серии пенальти обыграл «Лестер» и пробился в полуфинал Кубка лиги

Основное время завершилось со счётом 1:1. На 26-й минуте Бернарду Силва вывел «Ман Сити» вперёд. На 7-й компенсированной минуте форвард «Лестера» Джейми Варди реализовал пенальти и перевёл игру в дополнительное время. Овертайм прошёл без голов. В серии пенальти свои удары не реализовали лидеры хозяев — Варди и Рияд Марез, тогда как все четверо игроков гостей были точны. Таким образом, «Ман Сити» вышел в полуфинал Кубка лиги, а «Лестер» своё участие в турнире закончил.