Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Задавший вопрос Путину рассказал об эффекте от пресс-конференции
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.12
Леванте0
Леганес0
Футбол. Зарубежный
21:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
22:50
Генгам
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:50
Бордо
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:50
Анже
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:50
Амьен
Нант
Все события
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Актер сериала «Физрук» Игорь Гаспарян задержан в Москве – СМИ
СМИ: Проект Путина в Арктике не уничтожили санкции
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Россияне подвели секс-итоги года
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
02:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ман Сити» в серии пенальти обыграл «Лестер» и пробился в полуфинал Кубка лиги

«Манчестер Сити» стал вторым полуфиналистом Кубка английской лиги, обыграв в четвертьфинале «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась победой «горожан» в серии пенальти.

Источник: AFP 2017

Основное время завершилось со счётом 1:1. На 26-й минуте Бернарду Силва вывел «Ман Сити» вперёд. На 7-й компенсированной минуте форвард «Лестера» Джейми Варди реализовал пенальти и перевёл игру в дополнительное время. Овертайм прошёл без голов. В серии пенальти свои удары не реализовали лидеры хозяев — Варди и Рияд Марез, тогда как все четверо игроков гостей были точны. Таким образом, «Ман Сити» вышел в полуфинал Кубка лиги, а «Лестер» своё участие в турнире закончил.

В другом четвертьфинальном матче «Арсенал» на своём поле минимально обыграл «Вест Хэм Юнайтед». Ещё два полуфиналиста Кубка лиги определятся 20 декабря в парах «Челси» — «Борнмут» и «Бристоль Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тайна последнего прыжка. Так зачем юная чемпионка шагнула с 10-го этажа?
Алисы в стране чудес. Календарь косплея-2018 по League of Legends
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов»
Дубль Ковальчука не помог: СКА потерпел второе поражение подряд
Завершение года в Испании: класико и дерби Галисии в один день
ЦСКА продлит контракты с лидерами команды
Виктор Ан попал в предварительный список участников Олимпиады
«Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской футбольной лиги
«Локомотив» победил «Спартак» в матче КХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь