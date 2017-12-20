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01:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шальке» обыграл «Кёльн» в Кубке Германии, Рауш на поле не вышел

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Шальке» принимал «Кёльн» и добился победы с минимальным счётом.

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол был забит на 63-й минуте, когда точным ударом отметился Максимилиан Мейер.

Защитник сборной России Константин Рауш у «Кёльна» на поле не появился, проведя весь матч в запасе.

Что касается других матчей турнира, то «Майнц» на своём поле оказался сильнее «Штутгарта» (3:1), а «Падерборн» дома с минимальным счётом обыграл «Ингольштадт».

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