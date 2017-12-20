Кака может вернуться в «Милан»

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«Я провел час с Кака и его отцом около 15 дней назад. Мы обменялись некоторыми идеями о том, каким он видит своё будущее и каким мы видим будущее “Милана”. Он взял месяц, чтобы решить, что делать», — сказал Фассоне.

Гендиректор миланского клуба уточнил, что между ним и Кака пройдет еще одна встреча до Рождества, где стороны обсудят детали возможного прихода бразильца в «Милан».

«Думаю, мы определенно пообщаемся снова до Рождества, и не только для того, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества, но и чтобы узнать, могут ли сказки продолжаться, заканчиваться или, возможно, возвращаться», — подчеркнул Фассоне.

Кака был футболистом «Милана» в период с 2003 по 2009 год, а затем с 2013 по 2014 год.