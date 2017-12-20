Брат Месси освобождён из-под домашнего ареста под залог € 100 тыс

35-летний Матиас был заключен под домашний арест в Росарио по решению аргентинского суда. Как сообщалось ранее, в отношении мужчины выдвинуты обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. Матиасу может грозить от 3,5 до 8 лет тюремного заключения. Он был арестован, после того как полиция обнаружила в его разбитой лодке пистолет.