Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Брат Месси освобождён из-под домашнего ареста под залог € 100 тыс
Брат нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси был освобождён
Брат нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси был освобождён
35-летний Матиас был заключен под домашний арест в Росарио по решению аргентинского суда. Как сообщалось ранее, в отношении мужчины выдвинуты обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. Матиасу может грозить от 3,5 до 8 лет тюремного заключения. Он был арестован, после того как полиция обнаружила в его разбитой лодке пистолет.
В 2016 году брат Месси в виде испытательного срока преподавал футбол, после того как полиция так же нашла в его автомобиле пистолет. Тогда Матиасу был дан совет воздержаться от наркотиков и спиртного.