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09:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Брат Месси освобождён из-под домашнего ареста под залог € 100 тыс

Брат нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси был освобождён из-под домашнего ареста под залог в размере € 100 тыс., сообщает AS со ссылкой на аргентинские СМИ.

Источник: Reuters

35-летний Матиас был заключен под домашний арест в Росарио по решению аргентинского суда. Как сообщалось ранее, в отношении мужчины выдвинуты обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. Матиасу может грозить от 3,5 до 8 лет тюремного заключения. Он был арестован, после того как полиция обнаружила в его разбитой лодке пистолет.

В 2016 году брат Месси в виде испытательного срока преподавал футбол, после того как полиция так же нашла в его автомобиле пистолет. Тогда Матиасу был дан совет воздержаться от наркотиков и спиртного.

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