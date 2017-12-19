Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Буффон пропустит матч «Ювентус» — «Рома»
Участие голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в матче 18-го тура итальянской Серии A с «Ромой» практически исключено.
Участие голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в матче 18-го тура итальянской Серии A с «Ромой» практически исключено.
39-летний вратарь пропустил три последних матча «старой синьоры»
«Буффон не будет тренироваться на этой неделе, и ему трудно, почти невозможно быть в строю к матчу с «Ромой», — цитирует главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри Football Italia.
Матч «Ювентус» — «Рома» состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине 23 декабря, начало — в 22:45 мск.