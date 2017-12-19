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22:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон пропустит матч «Ювентус» — «Рома»

Участие голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в матче 18-го тура итальянской Серии A с «Ромой» практически исключено.

Источник: Reuters

39-летний вратарь пропустил три последних матча «старой синьоры» из-за мышечных проблем и не сыграет в завтрашней игре 1/8 финала Кубка Италии с «Дженоа».

«Буффон не будет тренироваться на этой неделе, и ему трудно, почти невозможно быть в строю к матчу с «Ромой», — цитирует главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Рома» состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине 23 декабря, начало — в 22:45 мск.

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