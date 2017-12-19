Буффон пропустит матч «Ювентус» — «Рома»

39-летний вратарь пропустил три последних матча «старой синьоры» из-за мышечных проблем и не сыграет в завтрашней игре 1/8 финала Кубка Италии с «Дженоа».

«Буффон не будет тренироваться на этой неделе, и ему трудно, почти невозможно быть в строю к матчу с «Ромой», — цитирует главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри Football Italia.