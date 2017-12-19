Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Почему Дарья Донцова избегает собственного сына
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Леганес
Футбол. Зарубежный
18.12
Малага0
Бетис2
Футбол. Зарубежный
18.12
Эвертон3
Суонси1
Футбол. Зарубежный
20.12
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20.12
Генгам
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20.12
Бордо
Монпелье
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Актер сериала «Физрук» Игорь Гаспарян задержан в Москве – СМИ
СМИ: Проект Путина в Арктике не уничтожили санкции
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
14Дубль Калинина, буллит Гусева — и гнутся шведы
19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Огненное завершение года в Испании: класико и галисийское дерби в один день

«СЭ» анонсирует матчи семнадцатого тура ла лиги.

Источник: AFP 2017

Предрождественский 17-й тур ла лиги — заключительный в 2017 году. Возможно, оттого он и вышел самым длинным, растянувшись на пять дней, — со вторника по субботу. Как долгое чаепитие после сытного и обильного ужина, в котором на десерт приготовлен ряд невероятных матчей. Их концентрация плавно повышается, чтобы в субботу заискрить бенгальскими огнями в Мадриде и Ла-Корунье — таким и должен быть заключительный игровой день в календарном году.

КЛАСИКО ЖАНРА

Внимание всего мира — не только Испании — в субботу будет приковано к «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» и «Барселона» разыграют уже четвертое класико сезона — после июльской товарищеской встречи в Майами (3:2 в пользу сине-гранатовых) и двухматчевого спарринга за испанский Суперкубок (итоговые разгромные 5:1 от «сливочных»). Первая «классическая» игра в чемпионате состоится в сложный для мадридцев момент — с одной стороны, в ОАЭ на днях завоеван Кубок Клубного чемпионата мира, пятый трофей в 2017-м (после наград в ла лиге, Лиге чемпионов и Суперкубках УЕФА и Испании), с другой — в таблице примеры «королевский» клуб хромает на одну ногу и уже отстает от сине-гранатового лидера на 11 очков, имея один матч в запасе. Самое время побеждать и сокращать отрыв, а не обижаться на каталонцев за отказ от «почетного коридора».

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Барселоны», несмотря на комфортное преимущество в чемпионате, есть определенные проблемы, вызывающие беспокойство. Лучший защитник каталонцев — француз Самюэль Юмтити — выбыл из-за травмы до конца января, только-только нащупавший свою игру Пако Алькасер (4 гола и 2 передачи в последних 7 матчах во всех турнирах) тоже в лазарете после воскресной встречи с «Депортиво» — выезд в Мадрид он пропустит. Зато Месси в воскресенье обстучал штанги и перекладины (4 попадания в каркас ворот) и не забил пенальти — на «Сантьяго Бернабеу» лучший бомбардир в истории класико (24 гола) приедет злой и голодный. Победа в столице станет лучшим рождественским подарком для каждой команды, поэтому бороться за нее будут не щадя живота своего.

Во время загрузки произошла ошибка.

ГАЛИСИЙСКОЕ ДЕРБИ

Градус галисийского дерби, несмотря на дождливые края, традиционно очень высок — по накалу оно точно сравнимо с севильским, несмотря на то, что у южан кровь бурлит куда сильнее. Вражду «Сельты» и «Депортиво» ярче всего демонстрируют личные истории футболистов — вот короткий отрывок футбольной карьеры лучшего игрока команды из Виго #прямосейчас Яго Аспаса:

Страстно влюбленный в голубую футболку «Сельты», Аспас еще более страстно ненавидел сине-белые полоски «Депортиво». «Я бы никогда не влюбился в девушку из Ла-Коруньи». — «А если бы ваш сын начал болеть за “Депор”?» — «Я бы выгнал его из дома и отправил работать на устричную ферму!» Больше всего на свете ему хотелось отличиться именно в дерби. Первые три игры против «Депортиво» (две в сегунде и одна в первом круге примеры 2012/13) у Аспаса не задались, в протоколе удалось отметиться только предупреждением, он очень рассчитывал на матч второго круга: 28-й тур, выезд в Ла-Корунью, но на 29-й минуте вспыхнул, боднул головой Карлоса Марчену — и привет, прямая красная. «Сельта» уступила в дерби 1:3, а Яго дисквалифицировали на четыре игры, в которых «кельты» сумели набрать лишь 4 очка из 12 возможных и крепко осели в зоне вылета. Когда срок дисквалификации закончился, галисийские газеты написали: «Аспас вернулся, чтобы отдать долги». Оставшиеся 6 матчей «кельты» прошли ровнее, и все решилось в последнем туре, перед которым «Сельта» шла на вылет, отставая от «Депортиво» на одно очко — Аспас отдал голевую в победном матче против «Эспаньола» (1:0), а «Реал Сосьедад» во главе с Антуаном Гризманном утопил на «Риасоре» «Депор» (0:1). В двух крупнейших городах Галисии тогда проливались реки слез — вот только поводы в Виго и Ла-Корунье были разные.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Испании очень развит локальный патриотизм, поэтому будьте уверены — галисийское дерби, которое в субботу закроет для испанского чемпионата программу 2017 года, будет главным хедлайнером спортивных новостей в Галисии, про какое-то там Класико никто даже и не вспомнит.

КАТАЛОНИЯ VS МАДРИД

Каталонско-мадридское противостояние не ограничится в отчетном туре лишь встречей на «Сантьяго Бернабеу» — в пятницу на разогреве выступят «Эспаньол» и «Атлетико». «Матрасники», на днях обыгравшие «Алавес» (1:0), обошедшие оступившуюся «Валенсию» и вскочившие на вторую строчку таблицы, будут стараться развить успех, а «попугаи», растерявшие преимущество в два мяча и едва не проигравшие в гостях «Лас-Пальмасу» (2:2), попробуют уйти на праздники в хорошем настроении. Пока что его нет — зато есть всего лишь 5 очков от зоны вылета.

Во время загрузки произошла ошибка.

СОСЕДСКИЕ РАЗБОРКИ

Концентрация принципиальных поединков в эти пять дней будет зашкаливать. Игру «Валенсия» — «Вильярреал» к таковым отнести можно с трудом, но между городами всего-то 60 км, так что на «Месталье» ожидаются вполне себе соседские разборки. «Валенсия» недавно второй раз подряд проиграла в гостях (1:2 «Эйбару») и отступила на третье место, так что «летучим мышам», осенью громко заявивших о претензиях на чемпионство, очень нужна победа — иначе соперники впереди оторвутся еще дальше. «Желтая подводная лодка» находится в еврокубковой зоне, но чередует удачи с разочарованиями, поэтому результат предугадать сложнее вдвойне. Ясно одно — в Новый год всем будет хотеться въехать на белом коне.

Расписание всех матчей тура можно посмотреть здесь.

Неймара снова продают! Уже известна и сумма трансфера
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов»
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов
«Атлетико» готовится подать жалобу в ФИФА на «Барселону»
Мостового рассмешило возвращение Карпина в РФПЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь