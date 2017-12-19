Огненное завершение года в Испании: класико и галисийское дерби в один день

Предрождественский 17-й тур ла лиги — заключительный в 2017 году. Возможно, оттого он и вышел самым длинным, растянувшись на пять дней, — со вторника по субботу. Как долгое чаепитие после сытного и обильного ужина, в котором на десерт приготовлен ряд невероятных матчей. Их концентрация плавно повышается, чтобы в субботу заискрить бенгальскими огнями в Мадриде и Ла-Корунье — таким и должен быть заключительный игровой день в календарном году.
Внимание всего мира — не только Испании — в субботу будет приковано к «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» и «Барселона» разыграют уже четвертое класико сезона — после июльской товарищеской встречи в Майами (3:2 в пользу сине-гранатовых) и двухматчевого спарринга за испанский Суперкубок (итоговые разгромные 5:1 от «сливочных»). Первая «классическая» игра в чемпионате состоится в сложный для мадридцев момент — с одной стороны, в ОАЭ на днях завоеван Кубок Клубного чемпионата мира, пятый трофей в 2017-м (после наград в ла лиге, Лиге чемпионов и Суперкубках УЕФА и Испании), с другой — в таблице примеры «королевский» клуб хромает на одну ногу и уже отстает от сине-гранатового лидера на 11 очков, имея один матч в запасе. Самое время побеждать и сокращать отрыв, а не обижаться на каталонцев за отказ от «почетного коридора».
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У «Барселоны», несмотря на комфортное преимущество в чемпионате, есть определенные проблемы, вызывающие беспокойство. Лучший защитник каталонцев — француз Самюэль Юмтити — выбыл из-за травмы до конца января, только-только нащупавший свою игру Пако Алькасер (4 гола и 2 передачи в последних 7 матчах во всех турнирах) тоже в лазарете после воскресной встречи с «Депортиво» — выезд в Мадрид он пропустит. Зато Месси в воскресенье обстучал штанги и перекладины (4 попадания в каркас ворот) и не забил пенальти — на «Сантьяго Бернабеу» лучший бомбардир в истории класико (24 гола) приедет злой и голодный. Победа в столице станет лучшим рождественским подарком для каждой команды, поэтому бороться за нее будут не щадя живота своего.
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Градус галисийского дерби, несмотря на дождливые края, традиционно очень высок — по накалу оно точно сравнимо с севильским, несмотря на то, что у южан кровь бурлит куда сильнее. Вражду «Сельты» и «Депортиво» ярче всего демонстрируют личные истории футболистов — вот короткий отрывок футбольной карьеры лучшего игрока команды из Виго #прямосейчас Яго Аспаса:
Страстно влюбленный в голубую футболку «Сельты», Аспас еще более страстно ненавидел сине-белые полоски «Депортиво». «Я бы никогда не влюбился в девушку из Ла-Коруньи». — «А если бы ваш сын начал болеть за “Депор”?» — «Я бы выгнал его из дома и отправил работать на устричную ферму!» Больше всего на свете ему хотелось отличиться именно в дерби. Первые три игры против «Депортиво» (две в сегунде и одна в первом круге примеры 2012/13) у Аспаса не задались, в протоколе удалось отметиться только предупреждением, он очень рассчитывал на матч второго круга: 28-й тур, выезд в Ла-Корунью, но на 29-й минуте вспыхнул, боднул головой Карлоса Марчену — и привет, прямая красная. «Сельта» уступила в дерби 1:3, а Яго дисквалифицировали на четыре игры, в которых «кельты» сумели набрать лишь 4 очка из 12 возможных и крепко осели в зоне вылета. Когда срок дисквалификации закончился, галисийские газеты написали: «Аспас вернулся, чтобы отдать долги». Оставшиеся 6 матчей «кельты» прошли ровнее, и все решилось в последнем туре, перед которым «Сельта» шла на вылет, отставая от «Депортиво» на одно очко — Аспас отдал голевую в победном матче против «Эспаньола» (1:0), а «Реал Сосьедад» во главе с Антуаном Гризманном утопил на «Риасоре» «Депор» (0:1). В двух крупнейших городах Галисии тогда проливались реки слез — вот только поводы в Виго и Ла-Корунье были разные.
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В Испании очень развит локальный патриотизм, поэтому будьте уверены — галисийское дерби, которое в субботу закроет для испанского чемпионата программу 2017 года, будет главным хедлайнером спортивных новостей в Галисии, про какое-то там Класико никто даже и не вспомнит.
Каталонско-мадридское противостояние не ограничится в отчетном туре лишь встречей на «Сантьяго Бернабеу» — в пятницу на разогреве выступят «Эспаньол» и «Атлетико». «Матрасники», на днях обыгравшие «Алавес» (1:0), обошедшие оступившуюся «Валенсию» и вскочившие на вторую строчку таблицы, будут стараться развить успех, а «попугаи», растерявшие преимущество в два мяча и едва не проигравшие в гостях «Лас-Пальмасу» (2:2), попробуют уйти на праздники в хорошем настроении. Пока что его нет — зато есть всего лишь 5 очков от зоны вылета.
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Концентрация принципиальных поединков в эти пять дней будет зашкаливать. Игру «Валенсия» — «Вильярреал» к таковым отнести можно с трудом, но между городами всего-то 60 км, так что на «Месталье» ожидаются вполне себе соседские разборки. «Валенсия» недавно второй раз подряд проиграла в гостях (1:2 «Эйбару») и отступила на третье место, так что «летучим мышам», осенью громко заявивших о претензиях на чемпионство, очень нужна победа — иначе соперники впереди оторвутся еще дальше. «Желтая подводная лодка» находится в еврокубковой зоне, но чередует удачи с разочарованиями, поэтому результат предугадать сложнее вдвойне. Ясно одно — в Новый год всем будет хотеться въехать на белом коне.
Расписание всех матчей тура можно посмотреть здесь.