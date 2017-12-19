Огненное завершение года в Испании: класико и галисийское дерби в один день

Источник: AFP 2017

Предрождественский 17-й тур ла лиги — заключительный в 2017 году. Возможно, оттого он и вышел самым длинным, растянувшись на пять дней, — со вторника по субботу. Как долгое чаепитие после сытного и обильного ужина, в котором на десерт приготовлен ряд невероятных матчей. Их концентрация плавно повышается, чтобы в субботу заискрить бенгальскими огнями в Мадриде и Ла-Корунье — таким и должен быть заключительный игровой день в календарном году.

КЛАСИКО ЖАНРА

Внимание всего мира — не только Испании — в субботу будет приковано к «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» и «Барселона» разыграют уже четвертое класико сезона — после июльской товарищеской встречи в Майами (3:2 в пользу сине-гранатовых) и двухматчевого спарринга за испанский Суперкубок (итоговые разгромные 5:1 от «сливочных»). Первая «классическая» игра в чемпионате состоится в сложный для мадридцев момент — с одной стороны, в ОАЭ на днях завоеван Кубок Клубного чемпионата мира, пятый трофей в 2017-м (после наград в ла лиге, Лиге чемпионов и Суперкубках УЕФА и Испании), с другой — в таблице примеры «королевский» клуб хромает на одну ногу и уже отстает от сине-гранатового лидера на 11 очков, имея один матч в запасе. Самое время побеждать и сокращать отрыв, а не обижаться на каталонцев за отказ от «почетного коридора».

У «Барселоны», несмотря на комфортное преимущество в чемпионате, есть определенные проблемы, вызывающие беспокойство. Лучший защитник каталонцев — француз Самюэль Юмтити — выбыл из-за травмы до конца января, только-только нащупавший свою игру Пако Алькасер (4 гола и 2 передачи в последних 7 матчах во всех турнирах) тоже в лазарете после воскресной встречи с «Депортиво» — выезд в Мадрид он пропустит. Зато Месси в воскресенье обстучал штанги и перекладины (4 попадания в каркас ворот) и не забил пенальти — на «Сантьяго Бернабеу» лучший бомбардир в истории класико (24 гола) приедет злой и голодный. Победа в столице станет лучшим рождественским подарком для каждой команды, поэтому бороться за нее будут не щадя живота своего.

ГАЛИСИЙСКОЕ ДЕРБИ

Градус галисийского дерби, несмотря на дождливые края, традиционно очень высок — по накалу оно точно сравнимо с севильским, несмотря на то, что у южан кровь бурлит куда сильнее. Вражду «Сельты» и «Депортиво» ярче всего демонстрируют личные истории футболистов — вот короткий отрывок футбольной карьеры лучшего игрока команды из Виго #прямосейчас Яго Аспаса:

Страстно влюбленный в голубую футболку «Сельты», Аспас еще более страстно ненавидел сине-белые полоски «Депортиво». «Я бы никогда не влюбился в девушку из Ла-Коруньи». — «А если бы ваш сын начал болеть за “Депор”?» — «Я бы выгнал его из дома и отправил работать на устричную ферму!» Больше всего на свете ему хотелось отличиться именно в дерби. Первые три игры против «Депортиво» (две в сегунде и одна в первом круге примеры 2012/13) у Аспаса не задались, в протоколе удалось отметиться только предупреждением, он очень рассчитывал на матч второго круга: 28-й тур, выезд в Ла-Корунью, но на 29-й минуте вспыхнул, боднул головой Карлоса Марчену — и привет, прямая красная. «Сельта» уступила в дерби 1:3, а Яго дисквалифицировали на четыре игры, в которых «кельты» сумели набрать лишь 4 очка из 12 возможных и крепко осели в зоне вылета. Когда срок дисквалификации закончился, галисийские газеты написали: «Аспас вернулся, чтобы отдать долги». Оставшиеся 6 матчей «кельты» прошли ровнее, и все решилось в последнем туре, перед которым «Сельта» шла на вылет, отставая от «Депортиво» на одно очко — Аспас отдал голевую в победном матче против «Эспаньола» (1:0), а «Реал Сосьедад» во главе с Антуаном Гризманном утопил на «Риасоре» «Депор» (0:1). В двух крупнейших городах Галисии тогда проливались реки слез — вот только поводы в Виго и Ла-Корунье были разные.

В Испании очень развит локальный патриотизм, поэтому будьте уверены — галисийское дерби, которое в субботу закроет для испанского чемпионата программу 2017 года, будет главным хедлайнером спортивных новостей в Галисии, про какое-то там Класико никто даже и не вспомнит.

КАТАЛОНИЯ VS МАДРИД

Каталонско-мадридское противостояние не ограничится в отчетном туре лишь встречей на «Сантьяго Бернабеу» — в пятницу на разогреве выступят «Эспаньол» и «Атлетико». «Матрасники», на днях обыгравшие «Алавес» (1:0), обошедшие оступившуюся «Валенсию» и вскочившие на вторую строчку таблицы, будут стараться развить успех, а «попугаи», растерявшие преимущество в два мяча и едва не проигравшие в гостях «Лас-Пальмасу» (2:2), попробуют уйти на праздники в хорошем настроении. Пока что его нет — зато есть всего лишь 5 очков от зоны вылета.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc4mJw9FJ9K/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.44444444444444% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bc4mJw9FJ9K/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? ¡No hay nada como comenzar el trabajo diario con una sonrisa! ? ¡Feliz día #AtléticosPorElMundo! tp: - ? Work is always better when you do it with a smile! ? Have a great Tuesday, Atlético fans! #EspanyolAtleti #AúpaAtleti #EspanyolAtleti #Atleti #Atlético #AtléticodeMadrid #Fútbol#Football #Soccer #LaLiga</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/atleticodemadrid/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Atlético de Madrid</a> (@atleticodemadrid) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-19T12:46:08+00:00">Dec 19, 2017 at 4:46am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

СОСЕДСКИЕ РАЗБОРКИ

Концентрация принципиальных поединков в эти пять дней будет зашкаливать. Игру «Валенсия» — «Вильярреал» к таковым отнести можно с трудом, но между городами всего-то 60 км, так что на «Месталье» ожидаются вполне себе соседские разборки. «Валенсия» недавно второй раз подряд проиграла в гостях (1:2 «Эйбару») и отступила на третье место, так что «летучим мышам», осенью громко заявивших о претензиях на чемпионство, очень нужна победа — иначе соперники впереди оторвутся еще дальше. «Желтая подводная лодка» находится в еврокубковой зоне, но чередует удачи с разочарованиями, поэтому результат предугадать сложнее вдвойне. Ясно одно — в Новый год всем будет хотеться въехать на белом коне.