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19:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетико» пожалуется в ФИФА на «Барселону» из-за Гризманна

МОСКВА, 19 дек — Р-Спорт. «Атлетико» готовится подать жалобу в ФИФА из-за действий «Барселоны» по поводу возможного перехода футболиста мадридской команды Антуана Гризманна, сообщает Talksport.

Источник: AFP 2017

По данным СМИ, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу недавно встречался с родителями 26-летнего французского форварда, чтобы обсудить его возможный переход в каталонский клуб.

Решение о подаче жалобы было принято на собрании акционеров «Атлетико», которые расценили действия «Барселоны» как попытку «скомпрометировать целостность турнира» путем переманивания одного из ведущих игроков своих конкурентов.

Гризманн в нынешнем сезоне забил семь голов в 19 матчах за «Атлетико» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

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