Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Атлетико» пожалуется в ФИФА на «Барселону» из-за Гризманна
МОСКВА, 19 дек —
МОСКВА, 19 дек —
По данным СМИ, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу недавно встречался с родителями 26-летнего французского форварда, чтобы обсудить его возможный переход в каталонский клуб.
Решение о подаче жалобы было принято на собрании акционеров «Атлетико», которые расценили действия «Барселоны» как попытку «скомпрометировать целостность турнира» путем переманивания одного из ведущих игроков своих конкурентов.
Гризманн в нынешнем сезоне забил семь голов в 19 матчах за «Атлетико» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.