«Атлетико» пожалуется в ФИФА на «Барселону» из-за Гризманна

Источник: AFP 2017

По данным СМИ, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу недавно встречался с родителями 26-летнего французского форварда, чтобы обсудить его возможный переход в каталонский клуб.

Решение о подаче жалобы было принято на собрании акционеров «Атлетико», которые расценили действия «Барселоны» как попытку «скомпрометировать целостность турнира» путем переманивания одного из ведущих игроков своих конкурентов.