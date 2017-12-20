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12:28 (мск), источник: Прессбол

«В детстве Миша пачками забивал голы прямыми ударами с угловых». 5 историй о лучшем футболисте Беларуси-2017 от его первого тренера из Казахстана

Владимир Сергеевич Быстров, у которого Михаил Гордейчук занимался в Сарани, знает много интересного.

1. Гордейчук начинал в воротах

Миша был любителем поиграть в воротах. Можно сказать, там и начинал. Он и сейчас шустрый. А тогда вообще хотел быть всюду. Но я то видел, что он игрок. Сказал ему: давай-давай, мне нужны голы. Миша был у меня капитаном. Играл не только по своему возрасту, но и в команде ребят на год-два старше. Мог обидеться, когда я давал ему меньше времени на поле. Но отдыхать ведь тоже надо было. А он готов был играть бесконечно. С такими парнями интересно работать.

В секцию его привел отец. Мише тогда было девять лет. Как раз Иван Владимирович Блат и Юрий Николаевич Бобнев открывали в Сарани отделение футбола. Я в свое время выигрывал чемпионат Карагандинской области, доходил до дубля «Шахтера». Вот нас с Константином Ивановичем Блатом и поставили тренерами.

Команда саранской ДЮСШ. Михаил Гордейчук в центре (№14) | Источник: Прессбол

2. В детстве Гордейчук часто забивал прямыми ударами с угловых

Миша отличался так чуть ли не в каждой игре. За турнир гола четыре забивал прямыми ударами с угловых. Чуть подкрутил — и мяч в воротах. Вратари-то маленькие ростом. Хотя в таком возрасте поднять мяч было не так уж и просто. Мы этот удар даже отрабатывали с ним. Поле было меньше обычного. Младшие группы пробивали угловые с линии штрафной. Средние — с отметки между штрафной и угловым флажком из большого футбола. Благодаря этим голам мы и выигрывали, постоянно становились призерами в «Кожаном мяче».

Команда саранской ДЮСШ. Михаил Гордейчук второй справа (№14) | Источник: Прессбол

Удар с двух ног у Миши еще с детства. Вырос ведь во дворе. Если пенальти хотели бить другие, Миша всех раздвигал. То же самое со свободными, штрафными. А потом я уже сам сказал: все «стандарты» исполняет Миша. Однажды играли на турнире и уступали по ходу матча 0:2. И тут Миша взял и переломил ход игры — забил два штрафных с «радиуса». Один с правой ноги, другой с левой. В итоге мы выиграли 3:2. Я за голову взялся. Окончательно понял, что это талант. Думал: только бы ему повезло. Любому тренеру хочется, чтобы у него были такие ребята. Кстати, если проигрывали на турнирах, на обратном пути в поезде заставлял ребят петь — чтобы не расстраивались. Пацаны же.

3. Однажды Миша сыграл в бутсах в спортзале

Очень сильная история. По сей день вспоминаем. Проходило первенство Карагандинской области по мини-футболу памяти Владимира Асылбаева. Папа как раз купил Мише бутсы. И он ни в какую не хотел их снимать даже в зале. Так и вышел на матч против «Шахтера». Договорились с тренерами, судьями. К счастью, обошлось без травм. Мы тогда проиграли 5:7, но Миша в бутсах сделал хет-трик. Ему тогда было лет одиннадцать.

Вторая моя звездная воспитанница — Настя Низамутдинова. Сейчас занимается в Чимкенте в академии. Капитан сборной Казахстана до 17 лет. Как и Гордейчук, ни одной тренировки не пропустила. Кстати, Миша с детства дружит с моим сыном. Пропадали вместе за игрой в Play Station. Или рыбу ходили ловить. У моего Димки с карьерой игрока не получилось, но сейчас он судит первую казахстанскую лигу.

Владимир Быстров с Анастасией Низамутдиновой | Источник: Прессбол

4. На стадионе в Сарани есть плакат и стенд, посвященный Гордейчуку

Оформлял сам. Знаете, сколько пробивал? Года два-три. Долго-долго просил. У нас висел плакат другого игрока — из Караганды. Говорю: зачем, если есть свой парень, мастер спорта международного класса?! Когда еще Сарань воспитает такого пацана? Все-таки добился своего. Это приятно прежде всего родственникам. Их ведь здесь у Миши много осталось. Когда повесил плакат, столько благодарностей получил! А внутри спортшколы есть стенд с фотографиями Миши, с описанием его достижений. Хранятся снимки и у меня в тренерской. Было бы здорово организовать и турнир на призы мастера спорта международного класса Михаила Гордейчука. Хорошая мысль. Попробую. Директор школы Сыздыков Раимбек Умирбекович тоже рад его успехам.

Источник: Прессбол

Из Сарани было непросто куда-то выбиться. Папа Миши спросил, куда лучше направить. Говорю: конечно же, в карагандинский «Шахтер». А потом они решили проталкивать талант дальше и перебраться в Беларусь. Я сам советовал им уехать. Здесь было бы тяжело. Рассказываю теперь своим ученикам, каким Миша был фанатом, как всего добился сам: стал третьим на молодежном чемпионате Европы, поиграл на Олимпиаде против таких великих футболистов, как Халк.

5. В Казахстане может появиться детская команда БАТЭ-СДЮШОР-Сарань

Два года назад Миша прислал десять мячей и полную экипировку БАТЭ для меня. А еще пятнадцать комплектов формы московского «Торпедо». Я ведь болельщик этого клуба. Даже Стрельцова помню. И у меня всю жизнь была мечта иметь майку этого клуба. Вот Миша как-то и подарил. Кстати, очень любил я и веселую чемпионскую команду Эдуарда Малофеева. Приезжал даже на матчи. Прекрасно помню Алейникова, Зыгмантовича… А в этом году хочу попросить Мишу прислать майки БАТЭ для детей и взрослых. Он обещал, говорил: сделаем, Владимир Сергеевич. Так и назовем детскую команду — БАТЭ-СДЮШОР-Сарань. Почему нет? Мне будут завидовать даже в Караганде.

Когда узнал, что Миша стал лучшим футболистом Беларуси, у меня сердце вылетело из груди и слезы полились из глаз. Так приятно! Я счастлив. Спасибо Беларуси за это признание.

Источник: Прессбол
Источник: Прессбол
Источник: Прессбол
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