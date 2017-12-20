«В детстве Миша пачками забивал голы прямыми ударами с угловых». 5 историй о лучшем футболисте Беларуси-2017 от его первого тренера из Казахстана
Владимир Сергеевич Быстров, у которого Михаил Гордейчук занимался в Сарани, знает много интересного.
Владимир Сергеевич Быстров, у которого Михаил Гордейчук занимался в Сарани, знает много интересного.
1. Гордейчук начинал в воротах
Миша был любителем поиграть в воротах. Можно сказать, там и начинал. Он и сейчас шустрый. А тогда вообще хотел быть всюду. Но я то видел, что он игрок. Сказал ему:
В секцию его привел отец. Мише тогда было девять лет. Как раз Иван Владимирович Блат и Юрий Николаевич Бобнев открывали в Сарани отделение футбола. Я в свое время выигрывал чемпионат Карагандинской области, доходил до дубля «Шахтера». Вот нас с Константином Ивановичем Блатом и поставили тренерами.
2. В детстве Гордейчук часто забивал прямыми ударами с угловых
Миша отличался так чуть ли не в каждой игре. За турнир гола четыре забивал прямыми ударами с угловых. Чуть подкрутил — и мяч в воротах.
Удар с двух ног у Миши еще с детства. Вырос ведь во дворе. Если пенальти хотели бить другие, Миша всех раздвигал. То же самое со свободными, штрафными. А потом я уже сам сказал: все «стандарты» исполняет Миша. Однажды играли на турнире и уступали по ходу матча 0:2. И тут Миша взял и переломил ход игры — забил два штрафных с «радиуса». Один с правой ноги, другой с левой. В итоге мы выиграли 3:2. Я за голову взялся. Окончательно понял, что это талант. Думал: только бы ему повезло. Любому тренеру хочется, чтобы у него были такие ребята. Кстати, если проигрывали на турнирах, на обратном пути в поезде заставлял ребят петь — чтобы не расстраивались. Пацаны же.
3. Однажды Миша сыграл в бутсах в спортзале
Очень сильная история. По сей день вспоминаем. Проходило первенство Карагандинской области по
Вторая моя звездная воспитанница — Настя Низамутдинова. Сейчас занимается в Чимкенте в академии. Капитан сборной Казахстана до 17 лет. Как и Гордейчук, ни одной тренировки не пропустила. Кстати, Миша с детства дружит с моим сыном. Пропадали вместе за игрой в Play Station. Или рыбу ходили ловить. У моего Димки с карьерой игрока не получилось, но сейчас он судит первую казахстанскую лигу.
4. На стадионе в Сарани есть плакат и стенд, посвященный Гордейчуку
Оформлял сам. Знаете, сколько пробивал? Года
Из Сарани было непросто
5. В Казахстане может появиться детская команда БАТЭ-СДЮШОР-Сарань
Два года назад Миша прислал десять мячей и полную экипировку БАТЭ для меня. А еще пятнадцать комплектов формы московского «Торпедо». Я ведь болельщик этого клуба. Даже Стрельцова помню. И у меня всю жизнь была мечта иметь майку этого клуба. Вот Миша
Когда узнал, что Миша стал лучшим футболистом Беларуси, у меня сердце вылетело из груди и слезы полились из глаз. Так приятно! Я счастлив. Спасибо Беларуси за это признание.