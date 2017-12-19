Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси-2017
БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси-2017. Такое решение принял Исполком АБФФ, заседание которого прошло в Доме футбола 19 декабря.
БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси-2017. Такое решение принял Исполком АБФФ, заседание которого прошло в Доме футбола 19 декабря.
Таким образом, Исполком не стал пересматривать решения Дисциплинарного и Апелляционного комитетов по «делу Веремко» и утвердил окончательный вид таблицы высшей лиги-2017: БАТЭ завоевал золотые медали, серебро досталось минскому «Динамо», бронза — «Шахтеру».