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16:06 (мск), источник: Прессбол

БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси-2017

БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси-2017. Такое решение принял Исполком АБФФ, заседание которого прошло в Доме футбола 19 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, Исполком не стал пересматривать решения Дисциплинарного и Апелляционного комитетов по «делу Веремко» и утвердил окончательный вид таблицы высшей лиги-2017: БАТЭ завоевал золотые медали, серебро досталось минскому «Динамо», бронза — «Шахтеру».

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