Роббен не поможет «Баварии» в матче с дортмундской «Боруссией»

Футболист вернулся к тренировкам в общей группе и существовала вероятность, что он поможет команде в матче 1/8 финала Кубка Германии с дортмундской «Боруссией».

«Арьен Роббен хорошо работает и почти не чувствует боли. Но я не хочу рисковать. Мы поговорили с Арьеном и он сам сказал, что пока рано. Поэтому он завтра не сыграет», — цитирует Хайнкеса пресс-служба «Баварии».