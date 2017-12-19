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15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Роббен не поможет «Баварии» в матче с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о состоянии здоровья полузащитника Арьена Роббена.

Источник: Reuters

Футболист вернулся к тренировкам в общей группе и существовала вероятность, что он поможет команде в матче 1/8 финала Кубка Германии с дортмундской «Боруссией».

«Арьен Роббен хорошо работает и почти не чувствует боли. Но я не хочу рисковать. Мы поговорили с Арьеном и он сам сказал, что пока рано. Поэтому он завтра не сыграет», — цитирует Хайнкеса пресс-служба «Баварии».

Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится 20 декабря. Начало — в 22:45 мск.

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