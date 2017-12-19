Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Роббен не поможет «Баварии» в матче с дортмундской «Боруссией»
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о состоянии здоровья полузащитника Арьена Роббена.
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о состоянии здоровья полузащитника Арьена Роббена.
Футболист вернулся к тренировкам в общей группе и существовала вероятность, что он поможет команде в матче 1/8 финала Кубка Германии с дортмундской «Боруссией».
«Арьен Роббен хорошо работает и почти не чувствует боли. Но я не хочу рисковать. Мы поговорили с Арьеном и он сам сказал, что пока рано. Поэтому он завтра не сыграет», — цитирует Хайнкеса
Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится 20 декабря. Начало — в 22:45 мск.