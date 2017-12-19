Спортивный директор ПСЖ: Неймар не уйдёт, он счастлив, и ему здесь комфортно

«Неймар не уйдёт, потому что он здесь счастлив, он любит этот клуб, и ему здесь очень комфортно. Дело не в деньгах, а в балансе. Он принимает нашу точку зрения. Он — игрок с большим количеством амбиций, и «ПСЖ» предлагает ему пространство для этих амбиций.