Спортивный директор ПСЖ: Неймар не уйдёт, он счастлив, и ему здесь комфортно

Ранее испанский журналист Игнасио Мигелес заявил, что бразилец следующим летом хочет перейти в мадридский клуб.
«Неймар не уйдёт, потому что он здесь счастлив, он любит этот клуб, и ему здесь очень комфортно. Дело не в деньгах, а в балансе. Он принимает нашу точку зрения. Он — игрок с большим количеством амбиций, и «ПСЖ» предлагает ему пространство для этих амбиций.
Неймар — отличный, исключительный футболист. Он играет для команды, для коллектива, и для меня это самое важное. Он один из лучших футболистов мира, сильный парень, — цитирует Энрике Le Parisien.