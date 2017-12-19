Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Россияне подвели секс-итоги года
Рухнула крупнейшая русская криптобиржа
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Леганес
Футбол. Зарубежный
18.12
Малага0
Бетис2
Футбол. Зарубежный
18.12
Эвертон3
Суонси1
Футбол. Зарубежный
20.12
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20.12
Генгам
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20.12
Бордо
Монпелье
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Актер сериала «Физрук» Игорь Гаспарян задержан в Москве – СМИ
СМИ: Проект Путина в Арктике не уничтожили санкции
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Россияне подвели секс-итоги года
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
13Самые богатые спортсмены мира в истории
14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортивный директор ПСЖ: Неймар не уйдёт, он счастлив, и ему здесь комфортно

Спортивный директор «ПСЖ’Антеро Энрике прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего клуба Неймара в «Реал».

Источник: Reuters

Ранее испанский журналист Игнасио Мигелес заявил, что бразилец следующим летом хочет перейти в мадридский клуб.

Читайте также
Отец Неймара обсудил с президентом «Реала» возможный переход футболиста

«Неймар не уйдёт, потому что он здесь счастлив, он любит этот клуб, и ему здесь очень комфортно. Дело не в деньгах, а в балансе. Он принимает нашу точку зрения. Он — игрок с большим количеством амбиций, и «ПСЖ» предлагает ему пространство для этих амбиций.

Неймар — отличный, исключительный футболист. Он играет для команды, для коллектива, и для меня это самое важное. Он один из лучших футболистов мира, сильный парень, — цитирует Энрике Le Parisien.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тайна последнего прыжка. Так зачем юная чемпионка шагнула с 10-го этажа?
Алисы в стране чудес. Календарь косплея-2018 по League of Legends
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов
Геннадий Орлов: У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры
Мостового рассмешило возвращение Карпина в РФПЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь