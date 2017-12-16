Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Атлетико» обыграл «Алавес» и вышел на второе место в Примере
«Атлетико» с минимальным счётом обыграл «Алавес» в матче 16-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» с минимальным счётом обыграл «Алавес» в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «матрасников».
Единственный гол на 74-й минуте матча забил вышедший на замену нападающий Фернандо Торрес. Голевую передачу отдал хорватский защитник Шиме Врсалько.
«Атлетико» набрал 36 очков и вышел на второе место в турнирной таблице испанской Примеры, обогнав «Валенсию» (34). «Алавес» (12) располагается на 18-й строчке.
|Диего Симеоне
|Абелардо
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|0
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)