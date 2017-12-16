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02:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» обыграл «Алавес» и вышел на второе место в Примере

«Атлетико» с минимальным счётом обыграл «Алавес» в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «матрасников».

Единственный гол на 74-й минуте матча забил вышедший на замену нападающий Фернандо Торрес. Голевую передачу отдал хорватский защитник Шиме Врсалько.

«Атлетико» набрал 36 очков и вышел на второе место в турнирной таблице испанской Примеры, обогнав «Валенсию» (34). «Алавес» (12) располагается на 18-й строчке.

Атлетико 1:0
Первый тайм: 0:0
Алавес
16.12.2017, 22:45 основной раунд: 16-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Абелардо
Голы
74′ Хосе Санс Фернандо Торрес (Ш. Врсалько) 9
Составы
Ян Облак 13
67′ Диего Годин 2
Филипе Луис 3
34′ Стефан Савич 15
Шиме Врсалько 16
Коке 6
Габриэль Фернандес Габи 14
Антуан Гризманн 7
18′ 45′ Томас Партей 5
Анхель Корреа 11
69′ Ньигес Сауль 8
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
69′ Кевин Гамейро 21
Янник Феррейра-Карраско 10
1 Фернандо Флорес Пачеко
3 Рубен Дуарте 61′
4 Руано Дельгадо Алексис 86′
6 Гильермо Марипан 35′
32 Мартин Агиррегабирия
19 Мануэль Гарсия
17 Альфонсо Педраса
24 Мунир Эль-Хаддади
18 Исла Томас Пина 77′ 55′
15 Боян Кркич
11 Перес Ибаи Гомес 84′
9 Кристиан Сантос
14 Хорхе Франко Бурги 63′
23 Альваро Медран
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 0
4 Угловые 4
14 Фолы 16
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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