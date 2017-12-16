Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Гол на 94-й минуте принёс «Роме» победу над «Кальяри»
«Рома» вырвала победу у «Кальяри» сыграли вничью в матче 17-го тура итальянской Серии А.
«Рома» вырвала победу у «Кальяри» сыграли вничью в матче 17-го тура итальянской Серии А.
Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 1:0.
В дебюте второго тайма Диего Перотти мог открыть счет, но не реализовал пенальти. Единственный гол на 94-й минуте забил Федерико Фасио.
Безвыигрышная серия «Кальяри» в итальянской Серии А теперь насчитывает четыре встречи.
«Рома» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (17 баллов) находится на 14-й строчке.
|Эусебио Ди Франческо
|Диего Лопес
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|0
|5
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Дамато (Италия)