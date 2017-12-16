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02:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол на 94-й минуте принёс «Роме» победу над «Кальяри»

«Рома» вырвала победу у «Кальяри» сыграли вничью в матче 17-го тура итальянской Серии А.

Источник: AP 2017

Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 1:0.

В дебюте второго тайма Диего Перотти мог открыть счет, но не реализовал пенальти. Единственный гол на 94-й минуте забил Федерико Фасио.

Безвыигрышная серия «Кальяри» в итальянской Серии А теперь насчитывает четыре встречи.

«Рома» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (17 баллов) находится на 14-й строчке.

Рома 1:0
Первый тайм: 0:0
Кальяри
16.12.2017, 22:45 основной раунд: 17-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Диего Лопес
Голы
90+4′ Федерико Фасио 20
Нереализованные пенальти
52′ Д. Перотти 8
Составы
Алиссон 1
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Даниэле Де Росси 16
Алессандро Флоренци 24
Диего Перотти 8
Эдин Джеко 9
80′ Раджа Наингголан 4
Кевин Стротман 6
40′ 72′ Лоренцо Пеллегрини 7
Стефан Эль-Шаарави 92
87′ Патрик Шик 14
Дженгиз Ундер 17
28 Алессио Краньо
2 Грегори ван дер Вил
3 Марко Андреолли
13 Филиппо Романья
19 Фабио Пизакане
8 Лука Чигарини 44′
21 Артур Ионицэ
30 Леонардо Паволетти
10 Жоау Педру 60′ 27′
17 Диегу Фариас
18 Николо Барелла 72′
27 Алессандро Дейола 77′
20 Симоне Падоин 90′
23 Лука Чеппителли
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 0
5 Угловые 1
14 Фолы 16
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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