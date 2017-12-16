Два болельщика в костюмах черепашек-ниндзя отпраздновали гол с игроками «ПСЖ»

Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
На 75-й минуте нападающий парижан Эдинсон Кавани забил третий мяч в ворота хозяев, после чего на поле выбежали два болельщика в костюмах черепашек-ниндзя, которые подбежали к игрокам «ПСЖ» и начали праздновать гол, но вскоре были пойманы сотрудниками охраны правопорядка.
Защитник парижан Лейвин Курзава в своём «инстаграме» в ноябре опубликовал видео, в котором форвард Килиан Мбаппе открывает большую коробку с надписью Dior, а в ней оказывается маска героя мультсериала «Черепашки-ниндзя». В «ПСЖ» Мбаппе дали прозвище Донателло из-за сходства с героем популярного мультсериала.