Два болельщика в костюмах черепашек-ниндзя отпраздновали гол с игроками «ПСЖ»

Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 75-й минуте нападающий парижан Эдинсон Кавани забил третий мяч в ворота хозяев, после чего на поле выбежали два болельщика в костюмах черепашек-ниндзя, которые подбежали к игрокам «ПСЖ» и начали праздновать гол, но вскоре были пойманы сотрудниками охраны правопорядка.