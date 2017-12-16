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01:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Два болельщика в костюмах черепашек-ниндзя отпраздновали гол с игроками «ПСЖ»

«ПСЖ» разгромил «Ренн» в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 75-й минуте нападающий парижан Эдинсон Кавани забил третий мяч в ворота хозяев, после чего на поле выбежали два болельщика в костюмах черепашек-ниндзя, которые подбежали к игрокам «ПСЖ» и начали праздновать гол, но вскоре были пойманы сотрудниками охраны правопорядка.

Защитник парижан Лейвин Курзава в своём «инстаграме» в ноябре опубликовал видео, в котором форвард Килиан Мбаппе открывает большую коробку с надписью Dior, а в ней оказывается маска героя мультсериала «Черепашки-ниндзя». В «ПСЖ» Мбаппе дали прозвище Донателло из-за сходства с героем популярного мультсериала.

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Ренн 1:4
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
16.12.2017, 19:00 основной раунд: 18-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Сабри Лямуши Эмери Унаи
Голы
53′ Ндомбе Мубеле 9
10 Неймар 4′
29 Кильян Мбаппе 17′
9 Эдинсон Кавани 75′
10 Неймар 76′
Нереализованные пенальти
90′ В. Хазри 8
Составы
Томаш Коубек 40
Эдсон Мексер 4
Жорис Гнаньон 5
Рами Бенсебаини 15
32′ Амари Траоре 27
Джеймс Леа Силики 12
Бенжамен Буриго 14
54′ 63′ Бенжамен Андре 21
55′ Ромен Данзе 29
Адриен Юну 23
66′ Морган Амальфитано 18
Жереми Желен 26
54′ Ндомбе Мубеле 9
78′ Вахби Хазри 8
16 Альфонс Ареола
3 Преснель Кимпембе 42′ 89′
5 Маркиньюс
17 Юри Берчиче
32 Дани Алвес
6 Марко Верратти
9 Эдинсон Кавани
10 Неймар
29 Кильян Мбаппе
18 Джовани Ло Сельсо 80′ 73′
27 Хавьер Пасторе
23 Юлиан Дракслер 74′
8 Тиагу Мотта
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 21
2 Удары в створ 10
4 Угловые 11
16 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ренн
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ПСЖ
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Англия
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Испания
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Италия
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Германия
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Украина
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Франция
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