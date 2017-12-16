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16 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Сломанные «шпоры». Гвардьола опять победил

«Манчестер Сити» добыл крупную победу и довел серию выигрышей до 16 матчей.

Источник: Спорт-Экспресс

ПО КОМ ЗВУЧИТ МУЗЫКА?

После манчестерского дерби прошла уже почти неделя, но битву в подтрибунных помещениях «Олд Траффорд» обсуждают до сих пор. Вопросы о том, как бы он повел себя на месте Жозе Моуринью задавали даже Маурисио Покеттино. Аргентинец отказался брать на себя роль сварливого соседа снизу, которого раздражает громкая музыка:

— Я никогда не пожалуюсь, если другая команда будет громко праздновать победу — пообещал Покеттино. — Иногда очень полезно послушать все то, что происходит в другой раздевалке. Бывает больно, но это полезная боль.

При этом тренер «Тоттенхэма» признался, что у его команды будет повод отпраздновать с музыкой даже в случае ничьей на «Этихаде». Неудивительно — сейчас команда Пепа Гвардьолы выглядит монстром с которым не может тягаться вообще никто в премьер-лиге. Когда соперник только что выиграл 15 матчей подряд, врубишь We are the champions и после ничейного результата.

ГЮНДОГАН ВМЕСТО СИЛЬВЫ

В игре против «Тоттенхэма» Гвардьоле пришлось обойтись без Давида Сильвы, который пропустил встречу по личным причинам. В трех предыдущих матчах премьер-лиги испанец забил 4 мяча, но оказалось, что для нынешнего «Манчестер Сити» даже такая потеря — не проблема.

Сильву заменил Гюндоган. Игрок сборной Германии всего лишь во второй раз попал в стартовый состав на матч премьер-лиги в этом сезоне, но ему понадобилось только 15 минут, чтобы оправдать свое появление. Первый же угловой «горожан» обернулся катастрофой для гостей — Сане навесил, Кейн не дотянулся до передачи, а Гюндоган вогнал мяч в сетку.

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Если до первого гола «Манчестер Сити» просто мучил «Тоттенхэм» прессингом, то после него давление возросло до такой степени, что показалось будто на гостей высыпали грузовик щебня. Де Брейне раскидывал свои передачи по флангам, Фернандинью разрезал оборону одним движением ноги, Сане делал отбивную из Триппьера, а Гюндоган бил со всех возможных дистанций. Каким образом при таком раскладе «шпоры» смогли уйти на перерыв с одним пропущенным голом известно только Льорису и Агуэро со Стерлингом. Первый совершил несколько суперсэйвов, а двое последних растранжирили парочку верных моментов.

УСПОКОИТЕЛЬНОЕ ОТ ДЕ БРЕЙНЕ

После перерыва на поле появился другой «Тоттенхэм». Покеттино не делал замен, но сумел так стряхнуть свою команду, что «шпоры» сумели выровнять игру и были близки к тому, чтобы забить ответный гол. Кейн был в миллиметрах от успеха, но Эдерсон перевел мяч на угловой.

Горожане перевели дух и бросились успокаивать соперника. Но для затравки Стерлинг создал конкуренцию Александру Кокорину в номинации «Промах года». Ллорис отразил удар Сане прямо в ноги форварду, но тот с линии вратарской пробил в небеса.

Де Брейне подобного великодушия не проявил и одним ударом с острого угла снял все вопросы о продолжении победной серии. Продолжение будет!

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ДУБЛЬ СТЕРЛИНГА

Концовка матча стала временем многострадального Стерлинга. Правда началось все с промаха — Де Брейне заставил Фертонгена фолить в штрафной, но Габриэл Жезус с пенальти пробил в штангу, а Стерлинг снова был неточен на добивании. На этом невезение англичанина завершилось. Гюндоган с Де Брейне разыграли типичную гвардьоловскую комбинацию, бросили в прорыв Сане, а тот вывел Стерлинга на пустой угол — 3:0!

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В концовке нападающий еще раз прогарцевал по развалинам обороны «шпор» и оформил дубль.

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«Горожане» великодушно позволили Эриксону отыграть один мяч в добавленное время, но это ничего не изменило. Гвардьола одержал 16 победу подряд в премьер-лиге и убежал от главного преследователя «МЮ» уже на 14 очков. Чемпионат можно заканчивать?

Манчестер Сити 4:1
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
16.12.2017, 20:30 основной раунд: 18-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Маурисио Покеттино
Голы
14′ Илкай Гюндоган (Л. Сане) 8
70′ Кевин Де Брейне (И. Гюндоган) 17
80′ Рахим Стерлинг (Л. Сане) 7
90′ Рахим Стерлинг 7
23 Кристиан Эриксен 90+3′
Нереализованные пенальти
75′ Габриэл Жезус 33
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
51′ Фабиан Делф 18
Эльяким Мангала 15
38′ Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Рахим Стерлинг 7
Фернандинью 25
83′ Илкай Гюндоган 8
Фил Фоден 47
58′ Серхио Агуэро 10
Габриэл Жезус 33
85′ Лерой Сане 19
Бернарду Силва 20
1 Юго Ллорис
2 Киран Триппьер
5 Ян Фертонген
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле 62′
23 Кристиан Эриксен
29 Харри Уинкс
10 Харри Кейн 52′
3 Дэнни Роуз 89′
33 Бен Дэйвис
7 Сон Хын Мин 77′
11 Эрик Ламела
20 Деле Алли 84′ 68′
17 Мусса Сиссоко 90+1′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 7
11 Удары в створ 2
5 Угловые 1
13 Фолы 20
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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