Сломанные «шпоры». Гвардьола опять победил

При этом тренер «Тоттенхэма» признался, что у его команды будет повод отпраздновать с музыкой даже в случае ничьей на «Этихаде». Неудивительно — сейчас команда Пепа Гвардьолы выглядит монстром с которым не может тягаться вообще никто в премьер-лиге. Когда соперник только что выиграл 15 матчей подряд, врубишь We are the champions и после ничейного результата.