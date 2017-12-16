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16 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Криштиану сделал «Реал» чемпионом мира! Повторит ли с Португалией в России?

Великий игрок современности забил победный мяч в финале клубного чемпионата мира в ворота «Гремиу». О том, как это было — в репортаже спецкора «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Реал — Гремиу — 1:0 (0:0)
Гол: Криштиану Роналду, 53.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос, Иско (Васкес, 73), Бензема (Бэйл, 79), Криштиану Роналду.
Запасные: Касилья, Моха Рамос, Начо, Эрнандез, Хакими, Льоренте, Асенсио, Себальос, Ковачич, Майораль.
Главный тренер — Зинедин ЗИДАН.
«Гремиу»: Марселу Гроэ, Эдилсон, Жеромел, Каннеманн, Бруну Кортес, Рамиру (Эвертон, 71), Мишел (Майкон, 84), Жаилсон, Луан Виейра, Фернандинью, Барриос (Жаэл, 63).
Запасные: Грасси, Паулу Виктор, Лео Гомес, Бруну Родригу, Тиере, Брессан, Оливейра, Лео Моура, Кайю.
Главный тренер — Ренату ГАУШУ.
Предупреждения: Каземиру, 27. — -
Судья: Рамос Паласуэлос.
16 декабря. Абу-Даби. Стадион Sheikh Zayed Sports City.

Филипп ПАПЕНКОВ
из Абу-Даби

Клубный чемпионат мира — вроде бы странная для слуха футбольного болельщика комбинация слов. И в этом турнире действительно много сомнительного. Объективно, в глобальном масштабе мало кому интересно, как бьются в четвертьфинале команды из Марокко и Японии, Новой Зеландии и ОАЭ с Мексикой.

Но вся это «расширяющая горизонты» политика ФИФА простительна, если учесть, что за все годы существования (нынешний турнир — 14-й по счету) лишь четыре раза нарушалась главное правило: в решающей матче за трофей спорят лучшие команды Европы и Южной Америки. Победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес.

Представители таких разных философий нигде больше, кроме как в Межконтинентальном кубке, пересечься не могут. Это сборные с разных континентов часто проводят товарищеские матчи. Далеко ходить не надо: даже Россия недавно с Аргентиной встречалась, а скоро Бразилию примет.

В клубном футболе такая практика практически отсутствует. И в этом плане турнир, проводимый ФИФА то в Японии бесконечно ценен.

Желаю только добра Кейсуке Хонде из «Пачуки» и Мубараку Буссуфе из «Аль-Джазиры», с которыми пообщался после противостояния их команд в поединке за 3-е место, но турнир потерял бы очень многое, если не все, пройди кто-то из экс-звезд чемпионата России в финал.

Трофеи Зинедина Зидана за 23 месяца тренерской карьеры:

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А ведь они могли! «Пачука» довела дело до дополнительного времени против «Гремиу», «Аль-Джазира» вела у «Реала» после первого тайма…

Но все сложилось именно так, как и должно было. И субботний вечер на стадионе Шейха Зайеда в Абу-Даби прошел в невероятной по своему накалу атмосфере. Финал чемпионата мира! И это не просто красивые слова.

За несколько часов к арене стали стекаться болельщики. В общей разношерстной толпе, наполненной местными арабами в белых одеждах и самыми разнообразными туристами (ОАЭ в этом смысле — настоящий современный Вавилон), выделись централизованные группы фанатов «Гремиу». Из Бразилии их, по данным южноамериканских коллег, прилетело порядка трех тысяч.

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И если поклонники «Реала», кто из Восточной Азии, кто из арабских стран, были более спокойны, в основном делали селфи на фоне стадиона. То бразильцы изо всех «накачивали» воздух драйвом и страстью.

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Одними песнями во славу Луана и Барриоса причем не ограничивались. Доставалось в первую очередь, конечно, Криштиану Роналду. Особо ярые его ненавистники даже пришли на стадион в футболках «Барселоны» и Месси. Чтобы хором с фанатами «Гремиу» поскандировать о том, что португалец, скажем так, не слишком мужественный.

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Впрочем, дополнительно раздражать Криштинау было не нужно. Накануне главный тренер клуба из Порту-Алегри Ренату Гаушу устроил, по сути, провокацию, выдав на пресс-конференции спич о том, что в молодости играл круче, чем Роналду. Просто его матчи мало кто смотрел. А вот португалец, по мнению Гаушу,"превращается в ноль когда уходит с левого фланга".

Зинедин Зидан над коллегой лишь посмеялся. А Роналду пообещал доказать все на поле…

… Когда на большом табло при исполнении гимна ФИФА показывали лица игроков одно за другим, и камера выхватила Криштиану, стадион, показалось, готов был взорваться от запредельной энергетики. Но спасло ситуацию то, что зрители выдержали баланс: одна половина в эту секунду гудела с максимальной агрессией, а другая с такой же силой ликовала.

Пожалуй, с точки зрения психологии этот кубок был нужнее «Гремиу». Вернее, всему южноамериканскому футболу. Европейские клубы в мире намного популярнее, раскрученнее. Лучшие звезды едут выступать именно в Старый Свет, в том числе из Бразилии и Аргентины.

И в этот вечер Свет Новый мог доказать: он не хуже! Он может обыгрывать хваленый богатейший «Реал».

Однако хватило запредельной мотивации «Гремиу» только на тайм. Только до перерыва сине-черно-белая эмоциональная, но не самая звездная банда Гаушу справлялась с натиском белоснежной и собранной по золотой частичке со всего мира машины Зидана.

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В первые 45 минут Криштиану Роналду явно перебарщивал с желанием проучить дерзких бразильцев, увлекался обводкой, спотыкался. А защитники «Гремиу» были бесподобны в подкатах и выносах. Более того, пару раз «бессмертные трехцветные» даже опасно атаковали.

Но едва началась вторая половина, и на фоне слегка утихших эмоций Криштиану, как обычно, все решил. Сам заработал штрафной. Сам шикарно пробил в ближний нижний угол. Да, пусть снова с левого фланга.

Только вот техничные солдаты «универсала» Гаушу, включая несостоявшегося игрока «Спартака» Луана, ответить «Королевскому клубу» ничем не смогли. Ни справа, ни слева, ни из центра, ни с любой другой стороны. Пропустили — и растерялись. По сути, сдались.

А «Реал» уверенно защитил титул лучшего клуба мира. А заодно догнал по числу побед в этом турнире «Барсу» — у них их теперь по три. Кроме того, Роналду отныне — лучший бомбардир клубных чемпионатов мира.

Но все это для него не ново. Вот выиграет чемпионат мира с Португалией — и тогда коллекция будет окончательно полной. Можно считать, что в Эмиратах он репетировал свой летний визит в Россию.

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