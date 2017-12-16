«Манчестер Сити» одержал 16-ю победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Тоттенхэм»

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В составе победителей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган (14-я минута), Кевин де Брейне (70) и Рахим Стерлинг (80, 90). У проигравших отличился Кристиан Эриксен (90). На 75-й минуте нападающий хозяев Габриэл Жезус не реализовал пенальти.

Для «Манчестер Сити» эта победа стала 16-й подряд в чемпионате Англии. В прошлом туре команда побила рекорд по продолжительности победной серии в первенстве, превзойдя достижение «Арсенала» 2002 года.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» продолжает лидировать, набрав 52 очка и опережая идущего вторым «Манчестер Юнайтед» на 14 очков. «Тоттенхэм» с 31 баллом идет седьмым.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Борнмут», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Бернли». Обе встречи пройдут 23 декабря.

Результаты других матчей игрового дня:

«Лестер» — «Кристал Пэлас» — 0:3;.

«Арсенал» — «Ньюкасл» — 1:0;.

«Брайтон» — «Бернли» — 0:0;.

«Уотфорд» — «Хаддерсфилд» — 1:4;.

«Челси» — «Саутгемптон» — 1:0;.