«Манчестер Сити» одержал 16-ю победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Тоттенхэм»
ТАСС, 16 декабря. «Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 4:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 16 декабря. «Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 4:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган (14-я минута), Кевин де Брейне (70) и Рахим Стерлинг (80, 90). У проигравших отличился Кристиан Эриксен (90). На 75-й минуте нападающий хозяев Габриэл Жезус не реализовал пенальти.
Для «Манчестер Сити» эта победа стала 16-й подряд в чемпионате Англии. В прошлом туре команда побила рекорд по продолжительности победной серии в первенстве, превзойдя достижение «Арсенала» 2002 года.
В турнирной таблице «Манчестер Сити» продолжает лидировать, набрав 52 очка и опережая идущего вторым «Манчестер Юнайтед» на 14 очков. «Тоттенхэм» с 31 баллом идет седьмым.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Борнмут», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Бернли». Обе встречи пройдут 23 декабря.
Результаты других матчей игрового дня:
«Лестер» — «Кристал Пэлас» — 0:3;.
«Арсенал» — «Ньюкасл» — 1:0;.
«Брайтон» — «Бернли» — 0:0;.
«Уотфорд» — «Хаддерсфилд» — 1:4;.
«Челси» — «Саутгемптон» — 1:0;.
«Сток» — «Вест Хэм» — 0:3.
|Манчестер Сити
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4:1
Первый тайм: 1:0
|Тоттенхэм Хотспур
|Хосеп Гвардьола
|Маурисио Покеттино
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|7
|11
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)