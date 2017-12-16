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23:19 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» одержал 16-ю победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Тоттенхэм»

ТАСС, 16 декабря. «Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 4:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган (14-я минута), Кевин де Брейне (70) и Рахим Стерлинг (80, 90). У проигравших отличился Кристиан Эриксен (90). На 75-й минуте нападающий хозяев Габриэл Жезус не реализовал пенальти.

Для «Манчестер Сити» эта победа стала 16-й подряд в чемпионате Англии. В прошлом туре команда побила рекорд по продолжительности победной серии в первенстве, превзойдя достижение «Арсенала» 2002 года.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» продолжает лидировать, набрав 52 очка и опережая идущего вторым «Манчестер Юнайтед» на 14 очков. «Тоттенхэм» с 31 баллом идет седьмым.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Борнмут», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Бернли». Обе встречи пройдут 23 декабря.

Результаты других матчей игрового дня:

«Лестер» — «Кристал Пэлас» — 0:3;.

«Арсенал» — «Ньюкасл» — 1:0;.

«Брайтон» — «Бернли» — 0:0;.

«Уотфорд» — «Хаддерсфилд» — 1:4;.

«Челси» — «Саутгемптон» — 1:0;.

«Сток» — «Вест Хэм» — 0:3.

Манчестер Сити 4:1
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
16.12.2017, 20:30 основной раунд: 18-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Маурисио Покеттино
Голы
14′ Илкай Гюндоган (Л. Сане) 8
70′ Кевин Де Брейне (И. Гюндоган) 17
80′ Рахим Стерлинг (Л. Сане) 7
90′ Рахим Стерлинг 7
23 Кристиан Эриксен 90+3′
Нереализованные пенальти
75′ Габриэл Жезус 33
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
51′ Фабиан Делф 18
Эльяким Мангала 15
38′ Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Рахим Стерлинг 7
Фернандинью 25
83′ Илкай Гюндоган 8
Фил Фоден 47
58′ Серхио Агуэро 10
Габриэл Жезус 33
85′ Лерой Сане 19
Бернарду Силва 20
1 Юго Ллорис
2 Киран Триппьер
5 Ян Фертонген
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле 62′
23 Кристиан Эриксен
29 Харри Уинкс
10 Харри Кейн 52′
3 Дэнни Роуз 89′
33 Бен Дэйвис
7 Сон Хын Мин 77′
11 Эрик Ламела
20 Деле Алли 84′ 68′
17 Мусса Сиссоко 90+1′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 7
11 Удары в створ 2
5 Угловые 1
13 Фолы 20
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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