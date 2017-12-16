Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Модрич — лучший игрок клубного чемпионата мира — 2017
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич назван лучшим игроком клубного чемпионата мира — 2017.
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич назван лучшим игроком клубного чемпионата мира — 2017.
Хорватский футболист полностью отыграл матчи с «Аль-Джазирой» (2:1) и «Гремио» (1:0) в полуфинале и финале турнира соответственно, отметившись одной голевой передачей.
Лучшим игроком финала клубного чемпионата мира стал форвард «Реала» Криштиану Роналду, забивший единственный гол в игре с «Гремио».
Добавим, «Реал» трижды побеждал в клубном чемпионате мира и делит с «Барселоной» лидерство по этому показателю.