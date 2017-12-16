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23:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Модрич — лучший игрок клубного чемпионата мира — 2017

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич назван лучшим игроком клубного чемпионата мира — 2017.

Хорватский футболист полностью отыграл матчи с «Аль-Джазирой» (2:1) и «Гремио» (1:0) в полуфинале и финале турнира соответственно, отметившись одной голевой передачей.

Лучшим игроком финала клубного чемпионата мира стал форвард «Реала» Криштиану Роналду, забивший единственный гол в игре с «Гремио».

Добавим, «Реал» трижды побеждал в клубном чемпионате мира и делит с «Барселоной» лидерство по этому показателю.

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