Мадридский «Реал» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира по футболу
ТАСС, 16 декабря. Мадридский «Реал» победил бразильский «Гремио» со счетом 1:0 в финале клубного чемпионата мира по футболу, который прошел в ОАЭ.
ТАСС, 16 декабря. Мадридский «Реал» победил бразильский «Гремио» со счетом 1:0 в финале клубного чемпионата мира по футболу, который прошел в ОАЭ.
Единственный гол на 53-й минуте забил Криштиану Роналду. Португальский нападающий упрочил свое лидерство в списке бомбардиров за всю историю турнира, на его счету семь мячей. Следом за ним идут Лионель Месси, Луис Суарес и Сесар Дельгадо (5).
Третье место на турнире заняла мексиканская «Пачука», обыгравшая ранее эмиратскую «Аль-Джазиру» со счетом 4:1.
«Реал» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира и третий раз в истории, сравнявшись по этому показателю с «Барселоной».
Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, когда Международная федерация футбола решила организовать собственный турнир вместо матчей за Межконтинентальный кубок, который с 1960 года разыгрывали сильнейшие клубы Европы и Южной Америки. В чемпионате принимают участие сильнейшие клубы шести континентальных федераций и одна команда, получившая специальное приглашение от организаторов.