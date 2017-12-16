Мадридский «Реал» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
«Национальный позор»: экс-министр экономики о приговоре Улюкаеву
Назван лучший по качеству жизни город России
Яна Рудковская в ультра-мини пришла на шоу Ивана Урганта
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Алавес0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома0
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье1
Метц1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон3
Лилль0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кан0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур1
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Труа0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити4
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д2
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар2
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино1
Наполи3
Футбол. Зарубежный
19:00
Стоук Сити0
Вест Хэм Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн1
ПСЖ4
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси1
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд1
Хаддерсфилд4
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн1
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер2
Майнц2
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Фрайбург3
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф2
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
Бавария1
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер1
Удинезе3
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер0
Кристал Пэлас3
Все события
82-летний Валентин Гафт перенес операцию
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
«Бедный утенок»: иностранцы о превосходстве Су-27 над F-16
Дефицит газа: Британия решилась покупать у РФ
Знарок впервые обыграл Канаду
Медаль у Шипулина. И Логинов в двух десятых от пьедестала
Яна Рудковская в ультра-мини пришла на шоу Ивана Урганта
Виктория и Дэвид Бекхэм посетили рождественскую вечеринку
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
ТНТ пришлось извиниться за шутку Comedy Woman
Фоторепортажи
16Победа ЦСКА и группы поддержки
14Дубль Калинина, буллит Гусева — и гнутся шведы
22:30 (мск), источник: ТАСС

Мадридский «Реал» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира по футболу

ТАСС, 16 декабря. Мадридский «Реал» победил бразильский «Гремио» со счетом 1:0 в финале клубного чемпионата мира по футболу, который прошел в ОАЭ.

Источник: AP 2017

Единственный гол на 53-й минуте забил Криштиану Роналду. Португальский нападающий упрочил свое лидерство в списке бомбардиров за всю историю турнира, на его счету семь мячей. Следом за ним идут Лионель Месси, Луис Суарес и Сесар Дельгадо (5).

Третье место на турнире заняла мексиканская «Пачука», обыгравшая ранее эмиратскую «Аль-Джазиру» со счетом 4:1.

«Реал» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира и третий раз в истории, сравнявшись по этому показателю с «Барселоной».

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, когда Международная федерация футбола решила организовать собственный турнир вместо матчей за Межконтинентальный кубок, который с 1960 года разыгрывали сильнейшие клубы Европы и Южной Америки. В чемпионате принимают участие сильнейшие клубы шести континентальных федераций и одна команда, получившая специальное приглашение от организаторов.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Только один "зимний чемпион" упустил победу в РФПЛ
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Знарок впервые обыграл Канаду
Медаль у Шипулина. И Логинов в двух десятых от пьедестала
Дальмайер выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Анси
СМИ: Лыжник Легков склоняется к завершению карьеры
«Интер» потерпел первое поражение в чемпионате Италии
Антон Шипулин: Если бы проиграл Логинову — это был бы крах
Новости
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дочь Ирины Пеговой растет копией отца Сходство Татьяны с Дмитрием Орловым поразило поклонников.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь