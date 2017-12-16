Мадридский «Реал» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Источник: AP 2017

Единственный гол на 53-й минуте забил Криштиану Роналду. Португальский нападающий упрочил свое лидерство в списке бомбардиров за всю историю турнира, на его счету семь мячей. Следом за ним идут Лионель Месси, Луис Суарес и Сесар Дельгадо (5).

Третье место на турнире заняла мексиканская «Пачука», обыгравшая ранее эмиратскую «Аль-Джазиру» со счетом 4:1.

«Реал» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира и третий раз в истории, сравнявшись по этому показателю с «Барселоной».