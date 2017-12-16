Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева.
«Реал» впервые в истории выиграл пять трофеев за календарный год
«Реал» выиграл у бразильского «Гремио» в финале клубного чемпионата мира.
«Реал» выиграл у бразильского «Гремио» в финале клубного чемпионата мира.
Встреча проходила в
«Реал» впервые в истории выиграл пять трофеев за один календарный год. В 2017 году на счету мадридцев — победы в чемпионате и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
«Реал» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз подряд. Мадридцы побеждали в турнире трижды и делят с «Барселоной» лидерство по этому показателю.