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22:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» впервые в истории выиграл пять трофеев за календарный год

«Реал» выиграл у бразильского «Гремио» в финале клубного чемпионата мира.

Источник: AP 2017

Встреча проходила в Абу-Даби, ОАЭ, на стадионе «Шейх Зайед» и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба.

«Реал» впервые в истории выиграл пять трофеев за один календарный год. В 2017 году на счету мадридцев — победы в чемпионате и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

«Реал» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз подряд. Мадридцы побеждали в турнире трижды и делят с «Барселоной» лидерство по этому показателю.

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