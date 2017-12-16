«Реал» впервые в истории выиграл пять трофеев за календарный год

Источник: AP 2017

Встреча проходила в Абу-Даби, ОАЭ, на стадионе «Шейх Зайед» и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба.

«Реал» впервые в истории выиграл пять трофеев за один календарный год. В 2017 году на счету мадридцев — победы в чемпионате и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.