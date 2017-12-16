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22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль и два голевых паса Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Ренн»

«ПСЖ» разгромил «Ренн» в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Нападающий парижской команды Неймар оформил дубль и отдал две голевые передачи, ассистировал Килиану Мбаппе и Эдинсону Кавани. За хозяев забил Ндомбе Мубеле. Обе команды заканчивали матч вдесятером — у «Ренна» был удалён Бенжамен Андре, а у «ПСЖ» — Преснел Кимпембе.

«ПСЖ» набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Ренн» (25) располагается на шестой строчке.

Ренн 1:4
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
16.12.2017, 19:00 основной раунд: 18-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Сабри Лямуши Эмери Унаи
Голы
53′ Ндомбе Мубеле 9
10 Неймар 4′
29 Кильян Мбаппе 17′
9 Эдинсон Кавани 75′
10 Неймар 76′
Нереализованные пенальти
90′ В. Хазри 8
Составы
Томаш Коубек 40
Эдсон Мексер 4
Жорис Гнаньон 5
Рами Бенсебаини 15
32′ Амари Траоре 27
Джеймс Леа Силики 12
Бенжамен Буриго 14
54′ 63′ Бенжамен Андре 21
55′ Ромен Данзе 29
Адриен Юну 23
66′ Морган Амальфитано 18
Жереми Желен 26
54′ Ндомбе Мубеле 9
78′ Вахби Хазри 8
16 Альфонс Ареола
3 Преснель Кимпембе 42′ 89′
5 Маркиньюс
17 Юри Берчиче
32 Дани Алвес
6 Марко Верратти
9 Эдинсон Кавани
10 Неймар
29 Кильян Мбаппе
18 Джовани Ло Сельсо 80′ 73′
27 Хавьер Пасторе
23 Юлиан Дракслер 74′
8 Тиагу Мотта
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 21
2 Удары в створ 10
4 Угловые 11
16 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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