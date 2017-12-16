Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева.
Дубль и два голевых паса Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Ренн»
«ПСЖ» разгромил «Ренн» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
«ПСЖ» разгромил «Ренн» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Нападающий парижской команды Неймар оформил дубль и отдал две голевые передачи, ассистировал Килиану Мбаппе и Эдинсону Кавани. За хозяев забил Ндомбе Мубеле. Обе команды заканчивали матч вдесятером — у «Ренна» был удалён Бенжамен Андре, а у «ПСЖ» — Преснел Кимпембе.
«ПСЖ» набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Ренн» (25) располагается на шестой строчке.
|Сабри Лямуши
|Эмери Унаи
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|21
|2
|Удары в створ
|10
|4
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)