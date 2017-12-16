Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева.
«Челси» выиграл у «Саутгемптона» благодаря голу Маркоса Алонсо
«Челси» выиграл у «Саутгемптона» в матче 18-го тура АПЛ.
«Челси» выиграл у «Саутгемптона» в матче 18-го тура АПЛ.
Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Святые» не смогли победить в пятом матче турнира подряд.
На исходе первого тайма Маркос Алонсо здорово пробил со штрафного, послав мяч обводящим ударом в ближний нижний угол.
В другом матче 18-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Бёрнли» сыграли вничью. Встреча проходила в Брайтон энд Хоуве на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счетом 0:0.
|Челси
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1:0
Первый тайм: 1:0
|Саутгемптон
|Антонио Конте
|Маурисио Пеллегрино
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роджер Ист (Англия)