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21:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» выиграл у «Саутгемптона» благодаря голу Маркоса Алонсо

«Челси» выиграл у «Саутгемптона» в матче 18-го тура АПЛ.

Источник: AP 2017

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Святые» не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

На исходе первого тайма Маркос Алонсо здорово пробил со штрафного, послав мяч обводящим ударом в ближний нижний угол.

В другом матче 18-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Бёрнли» сыграли вничью. Встреча проходила в Брайтон энд Хоуве на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счетом 0:0.

Челси 1:0
Первый тайм: 1:0
Саутгемптон
16.12.2017, 18:00 основной раунд: 18-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Маурисио Пеллегрино
Голы
45+3′ Маркос Алонсо 3
Составы
Тибо Куртуа 13
90+4′ Маркос Алонсо 3
Гэри Кэйхилл 24
Андреас Кристенсен 27
Сесар Аспиликуэта 28
Н`Голо Канте 7
Темуе Бакайоко 14
Виллиан 22
82′ Виктор Мозес 15
Давиде Дзаппакоста 21
73′ Эден Азар 10
Альваро Мората 9
68′ Родригес Педро 11
Сеск Фабрегас 4
44 Фрэйзер Форстер
3 Мая Йосида 45+2′
5 Джек Стивенс 87′
6 Уэсли Худт
21 Райан Бертранд
14 Ориоль Ромеу
16 Джеймс Уорд-Проуз
22 Натан Редмонд 87′
2 Седрик Суариш 17′
18 Марио Лемина
23 Пьер-Эмиль Хейбьерг 72′
19 Софьян Буфаль
20 Маноло Габбьядини 61′
10 Чарли Остин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
8 Угловые 4
8 Фолы 16
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роджер Ист (Англия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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